Son dakika | Sakarya'da makarna fabrikasında patlama! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Sakarya'nın Hendek ilçesinde Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı patlama meydana geldi. Şehirde büyük bir ses ile duyulan patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi intikal etti.

20 YARALI VAR

Makarna fabrikasındaki patlamadaki ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangını söndürme müdahaleleri devam ederken, yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.

MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI

AA'nın aktardığına göre; patlamanın meydana geldiği silo alanında mahsur kalan bir işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçiye ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yaptığı ilk açıklamada "Mahsur kalan olmadığını düşünüyoruz. Yangına müdahale sürüyor. Yangının çok büyüyeceğini de düşünmüyorum. İlk belirlemelere göre patlamanın çatı katında olduğu tespit edildi. Ekipler şu anda olay yerinde. Yaralı arkadaşlar var içeride. İnşallah en kısa süre içinde yangını, kontrol altına alıp en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Patlamanın sebebine ilişkin henüz bir bilgi yok, yangın devam etiği için tespitleri yapamıyoruz" diye konuştu.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır