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Son dakika: 'Şampiyon kulübün yeni başkanı!' Sercan Yıldırım, Bursaspor'a başkan oluyor! Twitter'dan ateşi yaktı...

05.10.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türk futbolunda bir döneme damgasını vurmuş olan eski futbolcu Sercan Yıldırım, Twitter'dan yaptığı paylaşımla heyecan yarattı. Süper Lig'de Bursaspor, Galatasaray, Sivasspor ve Balıkesirspor formalarını terletmiş olan Yıldırım, efsanesi olduğu Bursaspor ile ilgili flaş bir hamleye imza atacak. 32 yaşındaki eski futbolcu, Bursaspor'un başkanlığına adaylığını koymaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 5. şampiyonu olan Bursaspor'un 2009/10 sezonunda elde ettiği zaferde attığı gollerle büyük rol oynayan ve daha sonrasında Galatasaray, Sivasspor, Balıkesirspor gibi takımların formasını giyen Sercan Yıldırım, son olarak Fatih Karagümrük'te oynamış ve 2020 yılında özel izin alarak Acun Ilıcalı'nın programı Survivor'a katılmıştı.

SERCAN YILDIRIM'DAN SÜRPRİZ HAMLE

FUTBOLCULUK KARİYERİNE ARA VERMİŞTİ

FUTBOLCULUK KARİYERİNE ARA VERMİŞTİ
Süper Lig'de Bursaspor ve Galatasaray formalarıyla 1'er kez şampiyonluk sevinci yaşayan Sercan Yıldırım, aktif futbolculuk kariyerine ara vermişti.

HAYRAN KİTLESİ KAZANDI

HAYRAN KİTLESİ KAZANDI
İki kez Survivor programına katılan Yıldırım, futbolculuğu sonrasında yeniden geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı.

GERİ DÖNÜYOR

GERİ DÖNÜYOR
Bursaspor formasıyla attığı goller halen yeşil - beyazlı taraftarların hafızasında yer alan Sercan Yıldırım, bu kez bambaşka bir hamleyle futbola geri dönmeye hazırlanıyor.

PAYLAŞIM YAPTI

PAYLAŞIM YAPTI
Yıldırım, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor için yaptığı paylaşımla merak uyandırdı.

"YENİ BAŞKAN KİM OLMALI?"

"YENİ BAŞKAN KİM OLMALI?"
Futbola 30 yaşında ara veren ve şu anda 32 yaşında olan Sercan Yıldırım, Twitter'dan "Kongre kararı alındıktan sonra Bursaspor başkanı kim olmalı?" şeklinde bir anket başlattı.
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