Son dakika: 'Şampiyon kulübün yeni başkanı!' Sercan Yıldırım, Bursaspor'a başkan oluyor! Twitter'dan ateşi yaktı...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 5. şampiyonu olan Bursaspor'un 2009/10 sezonunda elde ettiği zaferde attığı gollerle büyük rol oynayan ve daha sonrasında Galatasaray, Sivasspor, Balıkesirspor gibi takımların formasını giyen Sercan Yıldırım, son olarak Fatih Karagümrük'te oynamış ve 2020 yılında özel izin alarak Acun Ilıcalı'nın programı Survivor'a katılmıştı.

SERCAN YILDIRIM'DAN SÜRPRİZ HAMLE

FUTBOLCULUK KARİYERİNE ARA VERMİŞTİ Süper Lig'de Bursaspor ve Galatasaray formalarıyla 1'er kez şampiyonluk sevinci yaşayan Sercan Yıldırım, aktif futbolculuk kariyerine ara vermişti.

HAYRAN KİTLESİ KAZANDI İki kez Survivor programına katılan Yıldırım, futbolculuğu sonrasında yeniden geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı.

GERİ DÖNÜYOR Bursaspor formasıyla attığı goller halen yeşil - beyazlı taraftarların hafızasında yer alan Sercan Yıldırım, bu kez bambaşka bir hamleyle futbola geri dönmeye hazırlanıyor.

PAYLAŞIM YAPTI Yıldırım, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor için yaptığı paylaşımla merak uyandırdı.