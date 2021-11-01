Son Dakika: Şişli'de zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi

Edinilen bilgilere göre olay Piyalepaşa Bulvarı'nda sabah 08.30 sıralarında yaşandı. Arızalanan bir otomobil sol şeritte durmak zorunda kaldı. Yolda seyreden bir başka otomobil arızalı aracı görerek durdu. Ancak arkadan gelen otomobil, yağmurun de etkisiyle kayganlaşan yolda duramayarak önde duran araca çarptı. Arkadan gelen biri servis minibüsü 4 araç daha, kazaya karıştı. Toplam 7 aracın birbirine girdiği kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

"ARKADAN GELEN BANA VURDU"

Kazaya karışan sürücülerden biri yaşananları anlatarak, "Ben vurmamak için durdum. Vurmadım. Arkadan gelen bana vurdu. Daha sonra herkes birbirine çarptı. Ben de tam göremedim" ifadelerini kullandı.

ANNESİNİ BEKLEDİ

Kaza karışan bir araçta ise annesi ile birlikte okula giden minik bir öğrenci dikkat çekti. Kaza nedeniyle panik yaşayan minik çocuk, kaldırım kenarında oturarak annesini bekledi.

Kaza nedeniyle caddede trafik de oluştu. Bölgeye gelen trafik ekipleri, araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA