Son dakika: Suikasta kurban gitmişti... Halil Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken kare

Son dakika... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlandı.
Falyalı’nın cenaze namazı, İskele bölgesinde bulunan Kumyalı köyündeki Kumyalı Şht. Polat Poyraz Camisi'nde öğle namazını müteakip kılındı.
HALİL FALYALI'NIN CENAZESİNDE DİKKAT ÇEKEN KARELER
Namaza, KKTC Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı bakan, milletvekilleri, belediye başkanları, ailesi ve sevenleri katıldı.
Halil Falyalı'nın tabutuna KKTC ve Türk bayrağının örtülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Falyalı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kumyalı Köy Kabristanlığı'na defnedildi.
NE OLMUŞTU?
8 Şubat'ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın hayatını kaybetmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum