SON DAKİKA | Taksiciye falçatalı saldırı! Boğazını kesti, defalarca yüzüne çizik attı

Son dakika: İstanbul Bağcılar'da taksiciye yapılan falçatalı saldırı dehşete düşürdü. Yolcu olarak arabada bulunan bir adam, fazladan istediği fişi vermeyen taksi sürücü Recep Acar’ın boğazını kesti ardından yüzüne defalarca çizik attı. Ağır yaralanan taksi sürücüsü yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili açıklama yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "Kamera görüntülerinden illa ki tespit edilecektir. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ne siyah taksi, ne turkuaz taksi. ille de kabinli taksi” diye konuştu.