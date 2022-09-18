SON DAKİKA | Taksiciye falçatalı saldırı! Boğazını kesti, defalarca yüzüne çizik attı

Son dakika: İstanbul Bağcılar'da taksiciye yapılan falçatalı saldırı dehşete düşürdü. Yolcu olarak arabada bulunan bir adam, fazladan istediği fişi vermeyen taksi sürücü Recep Acar’ın boğazını kesti ardından yüzüne defalarca çizik attı. Ağır yaralanan taksi sürücüsü yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili açıklama yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "Kamera görüntülerinden illa ki tespit edilecektir. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ne siyah taksi, ne turkuaz taksi. ille de kabinli taksi” diye konuştu.
BAĞCILAR'DA TAKSİCİYE SALDIRI
Olay, saat 23.00 sıralarında Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Yüzyıl Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksiyle yolculuk yapan bir kişi, Yüzyıl Köprüsü üzerinde inmek istedi, yolcu taksi sürücü Recep Acar’dan fazladan bir tane taksi fişi istedi.
Taksici fazladan taksi fişi veremeyeceğini söyleyince aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu yanında taşıdığı falçata ile taksi sürücüsünün önce boğazını kesti ardından yüzüne defalarca çizik attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri boğazı kesilen Recep Acar’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, Acar daha sonra ambulansla Esenler’de bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.
Esenler’de özel bi hastanede ilk müdahalesi yapılan taksi sürücüsü Recep Acar Bakırköy Sadik Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Acar’ın boynuna dikiş atıldığı öğrenildi.
200 taksici hastanenin önünde bekledi
Yoğun bakıma alınan ve boynuna dikiş atılan taksiciyi, meslektaşları hastanede yalnız bırakmadı. Yaklaşık 200 taksici hastanenin önünde meslektaşlarına destek olmak için saatlerce kontak kapatıp bekledi.
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