Son dakika | Ağrı'daki kazada herkes o iddiaya dikkat kesildi! Alev alev yanmaya başladı: Tutak'tan acı haber geldi

Son dakika haberi: Ağrı Tutak'taki kazada ayrıntılar netleşmeye başladı. Dün Bolu'da gerçekleşen trafik kazasından acı haberler gelmişti. Bugün ise Ağrı'daki kazada da can kayıpları ve yaralıların olduğu belirtildi. Kaza sonrası yolcu otobüsü, kamyon ve tanker alev alev yanmaya başladı. Bölgeye itfaiye, jandarme ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden gelen ilk karelerde kazanın boyutu gözler önüne serildi.

SON DAKİKA: AĞRI'DAKİ KAZADAN SONRA YANGIN ÇIKTI

Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon, tanker ve yolcu otobüsü çarpıştı.

Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada can kaybı ve çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Kazanın ardından itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

ACI HABERİ ERDOĞAN DUYURDU: 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Tutak'ta otobüsün devrilerek yanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA: 11 YARALI VAR, 2'Sİ AĞIR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazada 7 kişinin öldüğünü, 2'si ağır şekilde olmak üzere 11 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

"FRENİ PATLADI" İDDİASI

İHA'da yer alan habere göre Patnos istikametinden Tutak istikametine rampa aşağı seyir halinde ilerleyen yolcu otobüsünün freni patladı. Freni patlayan ve içinde 18 kişi bulunan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen tanker ve kamyona süratli bir şekilde çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı.

BAKAN BOZDAĞ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da kazayla ilgili yaptığı açıklamada Tutak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"07.11.2022 Pazartesi günü saat 13.34 sıralarında, Ağrı ili Tutak ilçe girişinde 1 yolcu otobüsünün, kamyona çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 7 vatandaşımız hayatını kaybederken, yararlıların hastanelere sevki devam etmektedir. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş olup, kurtarma çalışmaları sürmektedir."