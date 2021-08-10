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  4. Son Dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi! 33 yaralı

Son Dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi! 33 yaralı

10.08.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü Uşak'ta şarampole devrildi. Gelen ilk bilgilere göre kazada 33 kişi yaralandı.

Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Uşak-Ankara karayolu üzerinde havalimanı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Göğem Köyü kavşağında yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

33 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 47 kişiden 33'ü yaralandı. Yaralılar, Uşak ve çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. (İHA-DHA-AA)

KAZADAN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Uşak
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Okuyucu Yorumları 16 yorum
1 haftada 4. kaza bunedir?
çok geçmiş olsun
Rabbim bizleri korusun Allah hayırlı şifalar versin inşallah

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