Son Dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi! 33 yaralı

Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Uşak-Ankara karayolu üzerinde havalimanı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Göğem Köyü kavşağında yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

33 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 47 kişiden 33'ü yaralandı. Yaralılar, Uşak ve çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. (İHA-DHA-AA)