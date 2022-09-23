Son dakika: Wanda Nara ile Mauro Icardi aşkı bitti! Ayrılığı sosyal medyadan duyurdular...

Son dakika haberleri: Wanda Nara ve Mauro Icardi çiftinin ilişkisi, uzun süredir kamuoyunda gündeme geliyordu. İkilinin ilişkilerinin sarsıldığı ve aradaki güvenin sallantıda olduğuna dair çıkan iddiaların sonrasında Wanda Nara gerçeği açıkladı. Nara, Mauro Icardi ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından resmen duyurdu.

Kısa süre önce İstanbul'dan ayrılan ve Arjantin'de bulunan Wanda Nara, paylaşımında Icardi'nin adını geçirmezken, ayrılığın kendisi için acı verici olduğunu ifade etti.

İŞTE WANDA NARA'NIN SÖZLERİ;

"BENİM İÇİN ÇOK ACI"

"Bunu yaşamak benim için çok acı verici. Ancak maruz kaldığım şeyler ve medya spekülasyonlarını göz önüne alınca insanların bunu benden bilmelerini tercih ediyorum."

"HERHANGİ BİR AYRINTI VERMEYECEĞİM"

"Açıklığa kavuşturacak başka bir şeyim yok. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum."