Son Dakika: Yolcu uçağına bomba ihbarı! Trabzon'a acil iniş yaptı

Bu sabah Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Özel Harekat Polisi inceleme başlatırken, havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı. Tek tek üst araması yapılarak uçaktan tahliye edilen yolcular havalimanı içine alınırken, yolcuların bagajları da mobil x-ray'den geçirilerek kontrol edildi.

ŞU ANA KADAR BİR PATLAYICIYA RASTLANILMADI

Bomba imha ekiplerinin uçakta yaptıkları aramalarda şu ana kadar bir patlayıcıya rastlanılmazken, uçuşa kapatılan pist ise hava trafiğine yeniden açıldı.

Kaynak: İHA