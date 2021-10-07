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  4. Son Dakika: Yolcu uçağına bomba ihbarı! Trabzon'a acil iniş yaptı

Son Dakika: Yolcu uçağına bomba ihbarı! Trabzon'a acil iniş yaptı

07.10.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Kuveyt'ten havalananan bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Trabzon'a acil iniş yapan uçak ve yolcularda yapılan aramalarda şu ana kadar bir patlayıcı maddeye rastlanılmazken uçuşa kapatılan pist ise hava trafiğine yeniden açıldı.

Bu sabah Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Özel Harekat Polisi inceleme başlatırken, havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı. Tek tek üst araması yapılarak uçaktan tahliye edilen yolcular havalimanı içine alınırken, yolcuların bagajları da mobil x-ray'den geçirilerek kontrol edildi.

ŞU ANA KADAR BİR PATLAYICIYA RASTLANILMADI

Bomba imha ekiplerinin uçakta yaptıkları aramalarda şu ana kadar bir patlayıcıya rastlanılmazken, uçuşa kapatılan pist ise hava trafiğine yeniden açıldı.

Kaynak: İHA

BOMBA İHBARI YAPILAN UÇAKTAN FOTOĞRAFLAR

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon
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