SON DEPREMLER 5 EKİM 2022! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? 5 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 5 Ekim 2022 son depremler listesini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre bazı illerimizde ve İran'da sarsıntı gerçekleşti. Detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarında "5 Ekim deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?" konu başlıklarını araştırıyor. İşte 5 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...