MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Son haliyle gündem olan 'Çılgın Bediş'in 'Banu'su Sonay Aydın ekonomik krizi hatırlattı

Son haliyle gündem olan 'Çılgın Bediş'in 'Banu'su Sonay Aydın ekonomik krizi hatırlattı

27.03.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Çılgın Bediş' dizisinde canlandırdığı 'Banu' karakteriyle hafızalara kazınan Sonay Aydın uzun yıllardır İngiltere'de yaşıyor. Son haliyle gündeme gelen ve değişimi konuşulan Sonay Aydın işsiz kaldığı dönemi ve değişimine dair açıklamalarıyla dikkat çekti.

Yonca Evcimik, Çiçek Dilligil, Cenk Torun gibi oyunlcuların yer aldığı Çılgın Bediş dizisinde öne çıkan karakterlerden biri de Banu karakteriydi. 'Banu'yu canlandıran Sonay Aydın yıllar geçse de hafızalardan kazınmadı.

Sonay Aydın'ın son hali zaman zaman da gündeme geliyor. Hem değişimi konusunda hem de İngiltere'ye yerleşmesi konusunda açık konuşan oyuncu Habertürk'ten Aytekin Teker'e içini döktü.

"BURUN AMELİYATI OLDUM"

Çılgın Bediş'in Banu'su dizinin erken bitmesiyle şoke olduklarını söyleyip hayatının nasıl değiştiğini şöyle anlattı; "Diziye az dönemi için ara vermişken, bu kadar başarılı bir dizinin bazı tarafların anlaşmazlığı sayesinde aniden bitmesi, ekibi şoke etti. Hepimiz yeni sezon başladığında kendimizi işsiz bulduk. Yapımcımız Ayhan Aybek tarafından 'Kızım Osman' adlı dizisi için başrol teklifi aldım. Böylece 'Osman' olarak ekranlara tekrar geri döndüm. Fakat pek şanslı değildik. 2001'deki ekonomik kriz nedeniyle bütün diziler bir yıl boyunca durduruldu ve biz de krizden nasibimizi aldık."
Kriz döneminde İlgiltere'ye giden Sonay Aydın neredeyse bir daha hiç Türkiye'ye dönmedi. Orada eğitimler alan ve evlenen oyuncu Oxford Üniversitesi'nde İşletme yönetimini bitirdi. Üniversitelerde drama bölümünde eğitim verdi ve köşe yazarlığı yaptı.
İlk eşini kaybeden ve daha sonra yeniden evlenen Aydın "Türkiye'yi her zaman çok özlüyorum ama artık 23 yıldır İngiltere'de yaşıyorum ve Türkiye'ye geldiğimde artık kendimi yabancı gibi hissediyorum" dedi.
Değişimiyle ilgili de konuşan Sonay Aydın açıklamasında şunları söyledi:
"Evet, burun ameliyatı yaptırdıktan sonra görünüşüm biraz değişti. Buna bir de saç rengi eklenince bayağı bir değişmiş olmalıyım ki gelen tepkilerden ve basında çıkan haberlerden anlamak çok da zor olmuyor. Şu anda devamlı 'Banu'nun 1001 çeşit değişimi diye çıkan haberler beni çok güldürüyor. Görüntüm değişse de, içindeki yetenek hâlâ yerinde duruyor."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..."

Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..."

Korkunç olay! Önce taşla bayıltıp sonra testereyle parçalara bölmüş

Korkunç olay! Önce taşla bayıltıp sonra testereyle parçalara bölmüş

Kayısı bahçesinde çalışırken karşılaştıklarıyla şoke oldular

Kayısı bahçesinde çalışırken karşılaştıklarıyla şoke oldular

Börekçi cinayetinin arkasından 'yasak ilişki' çıktı!

Börekçi cinayetinin arkasından 'yasak ilişki' çıktı!

Kenan Işık itirafı! Son durumuyla ilgili bakın ne dedi

Kenan Işık itirafı! Son durumuyla ilgili bakın ne dedi

Meteoroloji uyardı: Salı günü geri geliyor

Meteoroloji uyardı: Salı günü geri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.