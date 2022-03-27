Son haliyle gündem olan 'Çılgın Bediş'in 'Banu'su Sonay Aydın ekonomik krizi hatırlattı

Yonca Evcimik, Çiçek Dilligil, Cenk Torun gibi oyunlcuların yer aldığı Çılgın Bediş dizisinde öne çıkan karakterlerden biri de Banu karakteriydi. 'Banu'yu canlandıran Sonay Aydın yıllar geçse de hafızalardan kazınmadı. Sonay Aydın'ın son hali zaman zaman da gündeme geliyor. Hem değişimi konusunda hem de İngiltere'ye yerleşmesi konusunda açık konuşan oyuncu Habertürk'ten Aytekin Teker'e içini döktü.

"BURUN AMELİYATI OLDUM"

Çılgın Bediş'in Banu'su dizinin erken bitmesiyle şoke olduklarını söyleyip hayatının nasıl değiştiğini şöyle anlattı; "Diziye az dönemi için ara vermişken, bu kadar başarılı bir dizinin bazı tarafların anlaşmazlığı sayesinde aniden bitmesi, ekibi şoke etti. Hepimiz yeni sezon başladığında kendimizi işsiz bulduk. Yapımcımız Ayhan Aybek tarafından 'Kızım Osman' adlı dizisi için başrol teklifi aldım. Böylece 'Osman' olarak ekranlara tekrar geri döndüm. Fakat pek şanslı değildik. 2001'deki ekonomik kriz nedeniyle bütün diziler bir yıl boyunca durduruldu ve biz de krizden nasibimizi aldık."

Kriz döneminde İlgiltere'ye giden Sonay Aydın neredeyse bir daha hiç Türkiye'ye dönmedi. Orada eğitimler alan ve evlenen oyuncu Oxford Üniversitesi'nde İşletme yönetimini bitirdi. Üniversitelerde drama bölümünde eğitim verdi ve köşe yazarlığı yaptı.

İlk eşini kaybeden ve daha sonra yeniden evlenen Aydın "Türkiye'yi her zaman çok özlüyorum ama artık 23 yıldır İngiltere'de yaşıyorum ve Türkiye'ye geldiğimde artık kendimi yabancı gibi hissediyorum" dedi.

Değişimiyle ilgili de konuşan Sonay Aydın açıklamasında şunları söyledi: