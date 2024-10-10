Son yüzyılın 'en güçlü' kasırgası! Milton Kasırgası Florida'da... Biden: "Bu bir ölüm kalım meselesi"

KASIRGA 260 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Milton Kasırgası'nın saatteki hızı yaklaşık 260 kilometreye kadar ulaşıyor. Akşam saat 8.30 sularında bölgeye ulaşan kasırganın, Florida'nın batı-orta kıyılarını vurarak büyük bir yıkıma neden olabilecek kapasitede olduğu belirtildi. Kasırganın karaya ulaştığı an itibarıyla maksimum sürekli rüzgar hızı saatte 190 km olarak kaydedildi ve kasırganın doğu-kuzeydoğu yönünde saatte 24 km hızla ilerlediği bildirildi.