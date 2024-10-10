Son yüzyılın 'en güçlü' kasırgası! Milton Kasırgası Florida'da... Biden: "Bu bir ölüm kalım meselesi"

'Son yüzyılın en güçlü kasırgası' olma potansiyeline sahip Milton Kasırgası için ABD adeta ayağa kalktı. Meksika Körfezi üzerinden güçlenerek ABD'nin Florida eyaletine ulaşan Milton Kasırgası, Glades bölgesinde beraberinde getirdiği hortum, şiddetli yağış ve rüzgarlarla çevredeki ev ve ağaçlara zarar verdi.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), ABD’nin güneyindeki Florida eyaletini vurması beklenen Milton Kasırgası'nı, kasırga ölçeğinin en güçlü düzeyi olan Kategori 5'e yükseltti. Eyaletten tahliyeler sürerken, ABD Başkanı Joe Biden ve NWS Milton Kasırgası’nın “Son 100 yılda ABD’deki en kötü fırtınalardan biri” olabileceği konusunda uyardı. NHC de Milton Kasırgası için yayımladığı son uyarıda "Florida tarihinin en yıkıcı kasırgası olma potansiyeli taşıyor" ifadelerini kullandı.
Biden tahliye emri alan Floridalılara, yaşadıkları bölgeyi hemen terk etmeleri çağrısı yaptı, bunun ‘ölüm kalım meselesi’ olduğunu belirtti. Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEDA), 20 milyon öğün yemek ve 40 milyon litre su dağıtımına hazır durumda olduklarını açıkladı.
Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Milton Kasırgası'nın saatteki hızı yaklaşık 260 kilometreye kadar ulaşıyor. Akşam saat 8.30 sularında bölgeye ulaşan kasırganın, Florida'nın batı-orta kıyılarını vurarak büyük bir yıkıma neden olabilecek kapasitede olduğu belirtildi. Kasırganın karaya ulaştığı an itibarıyla maksimum sürekli rüzgar hızı saatte 190 km olarak kaydedildi ve kasırganın doğu-kuzeydoğu yönünde saatte 24 km hızla ilerlediği bildirildi.
Kasırganın merkezinden 56 km uzaklığa kadar kasırga kuvvetindeki rüzgarlar etkili olurken, tropikal fırtına kuvvetindeki rüzgarlar özellikle kuzey yönünde 400 km uzaklığa kadar yayıldı.
Meteorologlar, bu güçlü rüzgarların Tampa Körfezi bölgesi de dahil olmak üzere eyaletin geniş bir alanını etkilemesini bekliyor. Rüzgarlar çarşamba akşamından perşembe sabahına kadar devam ederek bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi.