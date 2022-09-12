Son zamanlarda oldukça korkutuyor! Rahatsız edici sivrisineklerden uzak durmanızın yolu bunları yemekten geçiyor

Özellikle son günlerde komşu ülkemiz olan Yunanistan'da Batı Nil virüsünün yarattığı tedirginlik nedeniyle sineklere karşı daha fazla önlem alınmaya başlandı. Toplumda birçok insan sivrisineklerden uzak durmak için çeşitli yöntemler geliştiriyor. Sivrisinekler bazı insanları daha fazla ısırıyor. 0 kan grubuna ait olan insanlar sivrisineklerin sık ısırdığı kişiler arasında bulunuyor. Karar'da yer alan habere göre doğru beslenme ile sivrisinekleri uzaklaştırabilirsiniz.

SİVRİSİNEKLERİ UZAKLAŞTIRMAK İÇİN

SARIMSAK VE SOĞAN Sivrisinekleri kovmasıyla ünlüdür, sarımsak ve soğan tüketildiğinde allisin adı verilen bir bileşik salgılamanıza neden olur. Bu bitki ailesinin arpacık soğanı ve frenk soğanı gibi diğer üyeleri de aynı şekilde işlev görür. İster çiğ tüketin ister yemeklerinize ekleyin.

ELMA SİRKESİ Sinir bozucu sivrisinekler, elma sirkesi tükettikten sonra vücudunuzun saldığı kokuyu uzaklaştırır. Küçük çelimsizlere çekici gelmemesi için normal vücut kokunuzu değiştirir. Her gün bir yemek kaşığı sirkeyi olduğu gibi içerek veya bal, çorba veya salatalara ekleyerek tüketmeye çalışın.

ACI BİBER Acı biberi seviyorsanız, işte bonusunuz: Sivrisinekleri kovuyorlar. Sivrisinekleri uzaklaştırmaya yardımcı olan ısı üreten bir bileşik olan kapsaisin içerirler. Onları favorilerinize ekleyin.

LİMON OTU Bu, popüler bir böcek kovucu olan citronella adlı bir yağ içerir.