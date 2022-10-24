HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı güzelliğe büründü

Sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı güzelliğe büründü

24.10.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar, farklı bir güzelliğe büründü.Erzincan’ın Çağlayan beldesinde sonbaharda oluşan renk çeşitliliği, dron ile kaydedilen görüntülere yansıdı.

Erzincan’da sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar, farklı bir güzelliğe büründü.
Erzincan’ın Çağlayan beldesinde sonbaharda oluşan renk çeşitliliği, dron ile kaydedilen görüntülere yansıdı. Yılın her dönemi ilgi gören kentin Çağlayan beldesi, ziyaretçilerini renk cümbüşü içinde büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Kardan zirvesi beyazlanan Munzur Dağları’nın eteklerinde sonbahar renklerine bürünen ağaçlık alanlar, dron ile görüntülendi. Kentte sonbaharla oluşan doğal güzellik, seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor. İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı. Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri büyülüyor.
Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı bir renk katıyor. Rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor.
Rengarenk dağları izlerken büyük keyif aldıklarını dile getiren bir vatandaş, "Buralar gezip görülecek yerler. Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı" dedi.
Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğaseverlerin ilgisini çekerken, bölge fotoğraf sanatçılarının da uğrak yeri haline geldi.

Sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı güzelliğe büründü

Sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı güzelliğe büründü

Sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı güzelliğe büründü

Sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı güzelliğe büründü

Sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı güzelliğe büründü

Sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı güzelliğe büründü

Sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı güzelliğe büründü

Sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı güzelliğe büründü

Sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı güzelliğe büründü

Sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı güzelliğe büründü

Sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı güzelliğe büründü
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erzincan sonbahar

En Çok Okunan Haberler

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

İlginizi Çekebilir

Kelepçeleyip hapsetti, çamaşır suyu içirip dışkılarını yedirdi!

Kelepçeleyip hapsetti, çamaşır suyu içirip dışkılarını yedirdi!

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.