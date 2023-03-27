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Songül Karlı son halini paylaştı! "Yılların eskitemediği güzellik"

27.03.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiren Songül Karlı son hallerini paylaştı. Göğüs dekoltesi ve değişimiyle adından söz ettiren Songül Karlı'ya hayranları "Yılların eskitemediği güzellik" yorumlarında bulundu. Songül Karlı'nın geçmişten bugüne değişimi...

Songül Karlı'nın değişimi sık sık dikkat çekiyor. Daha önce "Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" açıklamasıyla adından söz ettiren Karlı son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme geliyordu.

49 yaşındaki türkücü Songül Karlı estetikleri yüzünden zaman zaman Hadise ve Seda Sayan'a da benzetiliyordu.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını her gün şaşırtmaya devam eden ünlü türkücü Songül Karlı, güzelliğiyle ve son haliyle dikkat çekti.

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Ekran Alıntısı

Songül Karlı'nın eski hali de akıllara geldi. Türkücüye hayranları Yılların eskitemediği güzellik" yorumlarında bulundu.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı anne dekolte yaşında

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