Songül Karlı yine yapacağını yaptı! Pırıltılı elbisesiyle göz kamaştırdı

Songül Karlı, Instagram’da paylaştığı pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 48 yaşındaki şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Önceki aylarda paylaştığı fotoğraflar nedeniyle oğlundan uyarı aldığını dile getiren Songül Karlı, bu sefer pırıltılı mini elbisesiyle poz verdi.

Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen şarkıcı ve sunucu, "Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı derin göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyada sık sık ilgi odağı oluyor.

OĞLU POZLARINDAN RAHATSIZ OLUYOR

Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı son pozu ile yine olay oldu.