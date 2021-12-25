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  4. Songül Karlı yine yapacağını yaptı! Pırıltılı elbisesiyle göz kamaştırdı

Songül Karlı yine yapacağını yaptı! Pırıltılı elbisesiyle göz kamaştırdı

25.12.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen türkücü Songül Karlı, son yıllarda yaptırdığı estetikler ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. 48 yaşındaki şarkıcı son olarak pırıltılı mini elbisesiyle verdiği pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Songül Karlı, Instagram’da paylaştığı pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 48 yaşındaki şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Önceki aylarda paylaştığı fotoğraflar nedeniyle oğlundan uyarı aldığını dile getiren Songül Karlı, bu sefer pırıltılı mini elbisesiyle poz verdi.

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Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen şarkıcı ve sunucu, "Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı derin göğüs dekolteli pozu ile sosyal medyada sık sık ilgi odağı oluyor.

OĞLU POZLARINDAN RAHATSIZ OLUYOR

Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı son pozu ile yine olay oldu.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı
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