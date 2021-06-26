Sophie Kasaei'ye bluzu dar geldi! Göğüsleri taştı

Sık sık cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Kasaei'nin kıyafet tercihi yine şaşırtmadı.

Sophie Kasaei Cuma gecesi Manchester'da akşam yemeğine giderken bir kez daha müstehcen bir kıyafetle dikkatleri çekti.

31 yaşındaki Reality yıldızı, akşam yemeği için Menagerie'ye giderken kum saati fiziğini gösterdi.

Sophie, sol omzu kolsuz olan ve eskitilmiş ipliklerden oluşan siyah bir çerçeveyle kaplı göğüslerinin bir kısmını açıkta bırakan kırmızı kısa bluzu ile bakışları üzerine topladı.

İngiltere’nin televizyon yıldızı Sophie Kasaei daha önce kilolarıyla sonra da kilo vermesiyle gündem olmuştu. Kilo verdikten sonra cildinde sarkmalar ve çatlaklar oluşan Kasaei, artık vücudunu kabullendiğini ve onu bu haliyle sevdiğini söyledi.