Sosyal medya bu araba ilanını konuşuyor! Fiyatı akıllara durgunluk verdi... İşte gündem olan aracın fotoğrafları

Sosyal medya "hasarlı" olarak satışa çıkarılan 1974 model arabayı konuşuyor. Aracın fotoğraflarına ve fiyatına bakan sosyal medya kullanıcıları büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bazı kullanıcılar bir online alışveriş sitesinde ilana konulan bu araç için "hurda" yorumunu yaparken bazı kullanıcılar ise "Bunu bile alan çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu. İşte çok konuşulan o araba ve fiyatı ile ilgili tüm detaylar...
İLANDAKİ O ARABA, FOTOĞRAFLARI VE FİYATIYLA GÜNDEM OLDU
Modeli eski ve hasarlı bazı araçların online alışveriş sitelerindeki ilanları, satışa konulan fiyatları sebebiyle sık sık gündem oluyor.
Bir kez daha, ikinci el araç satın almak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettikleri bir online alışveriş sitesinde yer alan araba ilanı sosyal medyanın diline düştü.
"Hasarlı" olduğu belirtilen ve 1974 model olan araç için 49.500 TL fiyat belirlenmesi dikkat çekti.
Sosyal medya kullanıcılarının ilanla ilgili şaşkınlıklarını dile getirdiği aracın açıklamasında ise bakım ve onarıma ihtiyacı olduğu ibaresi yer aldı.
Öte yandan aracın 3 yıl otoparkta kaldığı da açıklamada ifade edildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum