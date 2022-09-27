Sosyal medya bu araba ilanını konuşuyor! Fiyatı akıllara durgunluk verdi... İşte gündem olan aracın fotoğrafları

Sosyal medya "hasarlı" olarak satışa çıkarılan 1974 model arabayı konuşuyor. Aracın fotoğraflarına ve fiyatına bakan sosyal medya kullanıcıları büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bazı kullanıcılar bir online alışveriş sitesinde ilana konulan bu araç için "hurda" yorumunu yaparken bazı kullanıcılar ise "Bunu bile alan çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu. İşte çok konuşulan o araba ve fiyatı ile ilgili tüm detaylar...