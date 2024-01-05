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  4. Sosyal medya bu listeyi konuşuyor! Eskişehir'in sıralamasını beğenmediler '1. sırada olmalıydı'

Sosyal medya bu listeyi konuşuyor! Eskişehir'in sıralamasını beğenmediler '1. sırada olmalıydı'

05.01.2024 10:05 | Son Güncelleme:
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Eskişehir, dünyaca ünlü olan Amerika menşeili bir derginin hazırladığı ‘Türkiye’nin yaşanabilir illeri’ listesinde ilk 10 sırada yer aldı.

Dünyanın finans, pazarlama, yatırım ve endüstri konularında en ünlü dergilerinden biri, yaptığı araştırma sonucunda Türkiye’de en yaşanabilir iller sıralaması yaptı.

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ESKİŞEHİR EN YAŞANILABİLİR 9’UNCU İL SEÇİLDİ

İş imkanı, çalışma ve yaşama konularında en çok olanağa sahip olan şehirlerin sıralandığı araştırmada 30 il sıralanırken, Eskişehir listeye 9’uncu sıradan girdi.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan listenin ilk sırasında İstanbul yer alırken, kullanıcıların büyük bir bölümü bu durumu eleştirdi.

Kullanıcılar, Eskişehir’in 9’uncu sırada olmasının da mantıklı olmadığını belirterek, kentin 1’inci sırada olmayı hak ettiği yorumlarını paylaştı.

Listelerin yer aldığı paylaşımlar on binlerce yorum ve beğeni aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir İstanbul
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