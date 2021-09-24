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  4. Sosyal medya bunu konuşuyor! iPhone 13 için kuyruk oluşturdular

Sosyal medya bunu konuşuyor! iPhone 13 için kuyruk oluşturdular

24.09.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşan iPhone 13 serisinin satışına başlandı. Apple hayranları, yeni akıllı telefon serisi iPhone 13'ün ilk alanlar arasında olmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Oluşan kuyruklar, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

iPhone 13 ailesi Apple'ın pandemi nedeniyle online olarak düzenlediği etkinlik ile birlikte görücüye çıkmıştı. Etkinlikte 5.4 inçlik iPhone 13 mini, 6.1 inçlik iPhone 13, 6.1 inçlik iPhone 13 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 13 Pro Max sahne almıştı. Apple'ın CEO'su Tim Cook, iPhone 13 modellerini 'şimdiye kadar yarattığımız en iyi iPhone'lar' diyerek tanıtmıştı. Özellikle Pro modellere gelen 120 Hz Promotion ekran teknolojisi oldukça dikkat çekmişti. Etkinlik sonrası yeni modellere sahip olmak isteyenler ise ön sipariş ve satış sürecini beklemeye başlamıştı. Nitekim beklenen gün geldi çattı.

iPHONE 13 KUYRUĞU SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

iPhone 13 ailesi bugün birçok ülkede satışa çıktı. Manzara ise değişmedi.
Apple hayranları, pandemiye rağmen iPhone 13 modellerinin ilk sahipleri olabilmek için mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Yaşanan iPhone 13 kuyrukları sosyal medyanın da diline düştü.
İngiltere gibi ülkeler dışında Çin'in başkenti Pekin'de de yoğunluğun yaşandığı görüldü.
Yeni iPhone'larda pil ve kamera iyileştirmelerinin yanı sıra, önemli bir detay daha var. O da daha küçük hale getirilen çentik.
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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