Sosyal medya bunu konuşuyor! iPhone 13 için kuyruk oluşturdular

iPhone 13 ailesi Apple'ın pandemi nedeniyle online olarak düzenlediği etkinlik ile birlikte görücüye çıkmıştı. Etkinlikte 5.4 inçlik iPhone 13 mini, 6.1 inçlik iPhone 13, 6.1 inçlik iPhone 13 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 13 Pro Max sahne almıştı. Apple'ın CEO'su Tim Cook, iPhone 13 modellerini 'şimdiye kadar yarattığımız en iyi iPhone'lar' diyerek tanıtmıştı. Özellikle Pro modellere gelen 120 Hz Promotion ekran teknolojisi oldukça dikkat çekmişti. Etkinlik sonrası yeni modellere sahip olmak isteyenler ise ön sipariş ve satış sürecini beklemeye başlamıştı. Nitekim beklenen gün geldi çattı.