Sosyal medya bunu konuşuyor... Twitter, iPhone 6 desteğini durdurdu!

Twitter, iPhone 6 kullanıcıları için sosyal medyayı takip etmek ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için en iyi iPhone uygulamalarından biriydi. Ancak bu yakın zamana kadar öyleydi. Çünkü Twitter'ın iPhone 6 kullanıcılarını ilgilendiren kötü bir haberi var.

iPHONE 6 KULLANICILARINA TWITTER ŞOKU!

9to5mac'in haberine göre; 2021'in başlarında iOS 12 desteğini bırakan Twitter, iOS 13'ü de desteklemeyi durdurdu. Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarında iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modellerinin tweet'leri yükleyememeye, yani Twitter uygulamasını kullanamamaya başladığı görüldü.

Öte yandan haberde, uygulamanın artık iOS 14'e sahip bir cihaz gerektirdiği belirtildi.

Ne yazık ki bu noktada iPhone 6 kullanıcılarının tarayıcıdan Twitter'a girmek veya yeni bir telefon almak dışında yapabileceği pek bir şey yok.