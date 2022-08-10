Sosyal medya fenomeni Susie De Los Santos’un transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Sosyal medya fenomeni ve DJ Susie De Los Santos, tamamen ten renginden oluşan transparan tulumuyla sosyal medyayı salladı. Tulumun göğüs, kol, bacak ve kalça kısmında turuncu çizgilerle modern bir hava yaratılırken tasarım uzaktan bir bikini takımını anımsattı. Sosyal medyada kısa sürede popüler olan tulum kullanıcıların beğenisine sunuldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı tasarımı beğendiğini dile getirirken diğer bir kısmı ise bilim kurgu filmlerinin kostümünü anımsattığını söyledi.

HALKA UYGUN OLUP OLMADIĞI SORGULANDI

Sosyal medyadan paylaşılan tulum modeli kullanıcılar arasında bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kullanıcıların bir kısmı kıyafetin işlevselliğini sorgulayarak “Amacı ne?” yorumunu yaptı. Sosyal medya kullanıcıların büyük bir bölümü tulumun halka uygun olup olmadığını sorguladı.