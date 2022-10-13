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Sosyal medyada aldandı, lüks minibüsün içinde kabusu yaşadı! 'Evden çıkamaz haldeyim'

13.10.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sosyal medyada gördüğü reklamdan etkilenerek kendisini dermatolog olarak tanıtan kişiye gidip işlem yaptıran Hicran Çukur, başına gelenlerle kabusu yaşadı. Söz konusu kişinin bir minibüs içini güzellik merkezine çevirdiğini kaydeden Çukur, ''Ultra lüks bir araç içinde işlem yapıyordu. Yüzümde çok hafif lekeler vardı, yaptığı işlemle lekeler daha da yayıldı, yaralar çıktı. Makyajsız hiçbir yere çıkamıyorum. Bana 20 bin TL vermeyi teklif etti. Kabul etmedim. Şikayetçiyim'' dedi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Hicran Çukur (44), göz kapaklarını kaldırmak ve yüzündeki hafif lekelerin gidermek için eşiyle birlikte sosyal medyada dermatolog olarak reklamlarını gördüğü R. G. ile iletişime girdi. Manavgat’a giden çiftten Hicran Çukur'a, R. G.’nin güzellik merkezine çevirdiği minibüs içerisinde göz kapakları ve hafif lekeleri için 2 seans plazma pen işlemi uygulandı.

Uygulama sonrası lekelerin arttığını fark eden Çukur, evinden çıkamaz hale geldi. Çukur, avukatı aracılığıyla R. G. hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

''İÇERİSİ GERÇEKTEN ÇOK MUAZZAMDI''

Seyyar güzellik merkezini görünce gözlerinin kamaştığını ve buna aldandıklarını belirten Hicran Çukur, “Ultra lüks bir araç içinde işlem yapıyordu. Gerçekten içerisi çok muazzamdı, bütün sertifikaları da asılıydı. Kendisi plazma pen ile göz kapağı işlemini yapabileceğini söyledi.
Yüzümde çok hafif lekeler vardı, plazma pen ile onların da geçeceğini söyledi. Lekelerin üzerine yaptı ancak yayıldı. 3 güne kadar geçeceğini söyledi fakat göz kapaklarımın üzerinde sulu yaralar oluşmaya başladı. 3 hafta kendimi eve kapattım. Bu sırada da kendi resmimi çekip ona atıyordum. İyiye gittiğini söyleyip beni hep sakinleştirmeye çalıştı.
Yaralarım iyileşti bu sefer izler kaldı. Göz kapaklarım kahverengi kaldı ve yüzümde izler kaldı. Ardından ikinci bir işlem yapılması gerektiğini söyledi. Ayağım kırık olduğu için onun yanına gidemeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine kendi geldi. İkinci işlemde ise çok derin yaptı ve canım yandı. Çok derin yaptığını söylediğimde ise lekelerin kaybolması için böyle bir işlem yaptığını söyledi. Lekeler kaybolmadı, daha da fazlalaştı” dedi.
Lekeler sonrası psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Çukur, “Normalde makyajsız dışarı çıkabilirdim ancak o lekeler yüzünden sabah çocuğumu servise indirirken bile makyaj yapmak zorunda kaldım. Psikolojimin bozulduğunu söyleyince de, ödediğim parayı geri iade etti. Başka bir dermatoloğa gitmememi söyledi.
Özel bir hastanede dermatoloğa gittim ve yapılan işlemi orada doktora söylediğimde, ‘Hiçbir dermatolog leke üzerine plazma pen işlemi yapmaz’ dedi. Bunu söyleyince o diplomaların gerçek olmadığı kişiyi şikayet ettim. Kendisi önce 10 bin lira teklif etti, kabul etmeyince 20 bin lira teklif etti ve onu da kabul etmedim” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
antalya
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