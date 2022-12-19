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Sosyal medyada fenomeni Hannah Palmer, takipçisinin taciziyle şaşkına döndü! “Evime girip görüntülerimi kaydetti”

19.12.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satan 24 yaşındaki Hannah Palmer, takıntılı bir hayranının evine gizlice girerek görüntülerini çektiğini iddia etti. Hayranının çektiği görüntüleri internette paylaşmasından sonra durumu açıklama ihtiyacı hissettiğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Palmer, 2021 yılının Mart ayında OnlyFans’a katıldı ve o zamandan beri yaklaşık 4 milyon sterlin (yaklaşık 91 milyon 201 bin TL) kazandı. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Palmer, bir takipçisinin kendisini sosyal medyadan takip etmesinin yanında fiziksel olarak sürekli taciz ettiğini ifade etti. Kendisini korumak adına bir güvenlik şirketiyle anlaştığını söyleyen Palmer, onu bir kez evinin balkonundaki pencereden içeri bakarken gördüğünü söyledi. Palmer ardından ise bu tacizlerin sayısı ve şekli artmaya başladığını ifade etti.

YENİ EVE TAŞINMASI İŞE YARAMADI

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İnternetteki arama motorlarında kendi ismini arattığında oturduğu binadaki komşularıyla kendisinin müstehcen pozlarına rastladı. Durumu polise haber verdikten sonra evinden taşınan Palmer, “Beni kaydetmek için balkonumu kullanıyordu. Evime girip görüntülerimi kaydetti ve çevrimiçi olarak onları yayınladı” dedi.

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Taşındıktan sonra yeni evinde de takıntılı takipçisinin kendisini bulduğunu ifade eden Palmer, “Bilinmeyen bir numaradan evimin arka bahçesinden çekilmiş fotoğraflar gönderilmeye başlandı. Sözlü tacizlere maruz kaldım. Sürekli olarak mesajlar alıyorum” diye konuştu.

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sosyal medya Amerika OnlyFans fenomen

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