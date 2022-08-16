Sosyal medyada olay yaratan iddia! Görüntüler Küçükçekmece'den: Onlarca kaçak şehrin içine böyle ilerledi

Türkiye'de büyük bir gündem yaratan ve ülkeye yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlere ilişkin olaylara bir yenisi daha eklendi. Bu kez şehir içine kaçakların bırakıldığına dair görüntüler İstanbul Zeytinburnu'nda kaydedildi. İşte sosyal medyada gündem olan ve kaçakların şehir içine ilerlediğinin iddia edildiği görüntülere ilişkin tüm detaylar...

İŞTE İSTANBUL'DA GÖRÜNTÜLENEN KAÇAK GÖÇMENLER

Kaçak göçmenlerin Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmesiyle ilgili tartışmalar devam ederken bu defa İstanbul Küçükçekmece'den yeni görüntüler geldi.

Bir vatandaş tarafından kaydedilen o anlar, Küçükçekmece ilçesi Kanarya mahallesi Ardıç Kuşu sokakta görüntülendi.

Dikkat çeken görüntülerde iddiaya göre gece saatlerinde bölgeye bırakılan onlarca kaçağın mahalledeki ilerleyiş anları yer aldı.

Vatandaşlar ara ara aynı bölgeye kaçakların bırakıldığını belirtirken polisi arayarak haber verdi. Görüntülerde vatandaşların herkesi, bu durumu şikayet etmeye çağırdığı da yer aldı.