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Sosyal medyada olay yaratan iddia! Görüntüler Küçükçekmece'den: Onlarca kaçak şehrin içine böyle ilerledi

16.08.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kaydedildiği belirtilen ve gece saatlerinde şehir içine kaçakların bırakıldığının iddia edildiği görüntüler sosyal medyada olay yarattı. Dikkat çeken görüntülerle ilgili olarak mahalleye bırakılan onlarca kaçağın şehir içerisine hızla ilerlediği öne sürüldü. O anlar bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi. Görüntüleri kaydeden kişiler tarafından en az 40-50 kişinin olduğu belirtildi.

Türkiye'de büyük bir gündem yaratan ve ülkeye yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlere ilişkin olaylara bir yenisi daha eklendi. Bu kez şehir içine kaçakların bırakıldığına dair görüntüler İstanbul Zeytinburnu'nda kaydedildi. İşte sosyal medyada gündem olan ve kaçakların şehir içine ilerlediğinin iddia edildiği görüntülere ilişkin tüm detaylar...

İŞTE İSTANBUL'DA GÖRÜNTÜLENEN KAÇAK GÖÇMENLER

Kaçak göçmenlerin Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmesiyle ilgili tartışmalar devam ederken bu defa İstanbul Küçükçekmece'den yeni görüntüler geldi.
Bir vatandaş tarafından kaydedilen o anlar, Küçükçekmece ilçesi Kanarya mahallesi Ardıç Kuşu sokakta görüntülendi.
Dikkat çeken görüntülerde iddiaya göre gece saatlerinde bölgeye bırakılan onlarca kaçağın mahalledeki ilerleyiş anları yer aldı.
Vatandaşlar ara ara aynı bölgeye kaçakların bırakıldığını belirtirken polisi arayarak haber verdi. Görüntülerde vatandaşların herkesi, bu durumu şikayet etmeye çağırdığı da yer aldı.
Vatandaşlar en az 40-50 kişinin olduğunu ileri sürerken görüntülerdeki şahısların yakalanıp yakalanmadığıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece kaçak

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