Srebrenitsa katliamı nedir? Srebrenitsa soykırımı ile ilgili mesajlar ve sözler!

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından gerçekleştirilen ve tarihin en kanlı soykırımları arasında yer edinen Srebrenitsa Katliamı internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Sırp Cumhuriyet Ordusu'nun Boşnak sivil halka karşı düzenlediği katliamın üzerinden tam 26 yıl geçti. Her yıl 11 Temmuz günü Bosna halkı tarafından anma günü ilan edilen bu günün detayları araştırılıyor. Peki Srebrenitsa katliamı nedir? Srebrenitsa soykırımı ile ilgili mesajlar ve sözler!

Srebrenitsa soykırımı ile ilgili mesajlar ve sözler!

Boşnak Devleti'nin kapanmayan derin yaralarından olan Srebrenitsa katliamı, üzeriden geçen 26 yıl sonra yine aynı günde kaybettikleri halkı için yas tutuyor.

Srebrenitsa Soykırımı Nedir? İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yapılan en büyük insan katliamı ve etnik soykırım olarak dünya tarihine kazınan Srebrenitsa katliamı, 11 Temmuz 1955 yılında Sırp ordusu tarafından Boşnak sivil halkına karşı düzenlenen kanlı ve acımasız bir soykırımdır.

Yapılan katliamda kadın erkek, ve çocuk demeden binlerce insan yaşamını yitirmiştir. Katliamı durdurmak için Birleşmiş Milletler'den gönderilen çağrılarda işe yaramamıştır. Binlerce sivil halkın öldürüldüğü bu katliamın ardından her yıl aynı tarihte anma törenleri gerçekleştirilmeye devam ediliyor.

Srebrenitsa soykırımı ile ilgili mesajlar ve sözler! *Dünyanın kalbindeki kabuk tutmayan yarası Srebrenitsa Soykırımı’nın 26. Yılı… Unutmadık, unutmayacağız… *Yaşanan insanlık suçu sonucunda hayatını kaybeden tüm Boşnak kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan, rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. *Avrupa’daki en büyük soykırımlardan biri olan Srebrenitsa soykırımında vefat eden 8372 Boşnak kardeşimizi, soykırımın 26. yılında rahmetle anıyorum.