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Srebrenitsa Katliamı nedir? Srebrenitsa Soykırımı'nı kim, ne zaman yaptı?

11.07.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Srebrenitsa katliamı, Balkan tarihinde önemli tarihi olaylar arasında yer alıyor. Srebrenitsa Katliamı’nın 26. Yılında, hayatını kaybeden 8 bin 372 kişi anılıyor. Yugoslavya İç Savaşı sırasında Sırp ordusu, Srebrenitsa’yı işgal etmiştir. Ancak daha sonrasında bu olay, sadece bir işgal ile sınırlı kalmamış ve bir katliama dönüşmüştür. Temmuz 1995’de gerçekleşen Srebrenitsa Katliamı, bugün hala birçok kişiye acı dolu anlar yaşatmaktadır.

Srebrenitsa Katliamı ya da Srebrenitsa Soykırımı’nda Sırp ordusu genç, yaşlı veya çocuk demeden 8 bin 372 kişinin ölümüne sebep olmuştur. Birleşmiş Milletler ve 600 Hollanda Barış Gücü askeri Srebrenitsa katliamına engel olamamıştır. Srebrenitsa Katliamı (Srebrenitsa Soykırımı), İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’daki en büyük katliam ve etnik soykırım olarak tarihe geçmiştir. Peki Srebrenitsa Katliamı’nda ne oldu?

Srebrenitsa Katliamı nedir?

Srebrenitsa Katliamı ya da Srebrenitsa Soykırımı, 1991-1995 yılları arasında Yugoslavya İç Savaşı (Hırvatistan Savaşı ve Bosna Savaşı)'nda, Sırp ordusunun Srebrenitsa'ya karşı giriştiği “Krivaya '95 Harekatı” esnasında en az 8 bin 372 Bosnalının ölümüne sebep olduğu katliamın adıdır.
General Ratko Mladiç’in komutasındaki Bosna Sırp ordusu, Srebrenitsa’yı işgal etmiştir. Ancak işgalin ardından ordu, genç yaşlı demeden kentteki birçok kişiyi katletmiştir.
Srebrenitsa Katliamı’na, Bosna Sırp ordusunun ‘Akrepler’ olarak tanınan özel birlikleri de dahil olmuştur.
Bu katliama nen Birleşmiş Milletler’in Srebrenitsa’yı güvenli bölge ilan etmesi ne de kentte bulunan 600 Hollanda Barış Gücü askeri engel olabilmiştir.
Yugoslavya’nın düşmesinin ardından, 1992 yılında Sırplar, Yugoslav halklarını çeşitli katliamlara uğratmıştır.
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