Srebrenitsa katliamı nedir? Srebrenitsa soykırımını kim, ne zaman yaptı?

Srebrenitsa Katliamı ya da Srebrenitsa Soykırımı’nda Sırp ordusu genç, yaşlı veya çocuk demeden 8 bin 372 kişinin ölümüne sebep olmuştur. Birleşmiş Milletler ve 600 Hollanda Barış Gücü askeri Srebrenitsa katliamına engel olamamıştır. Srebrenitsa Katliamı (Srebrenitsa Soykırımı), İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’daki en büyük katliam ve etnik soykırım olarak tarihe geçmiştir. Peki Srebrenitsa Katliamı’nda ne oldu?