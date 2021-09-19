Sultangazi fırtına sonrası tanınmaz halde! Uçan çatılar sokakları kapladı

Uyarıların ardından dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgâr ve sağanak yağış İstanbul'un birçok yerinde etkisini gösterdi. Sultangazi ilçesi şiddetli rüzgâr ve sağanak yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Yayla Mahallesi'nde şiddetli rüzgâr nedeniyle çok sayıda ev ve ahırın çatısı uçarken, bazı evlerde kısmi yıkılmalar meydana geldi. Mahallenin son durumu havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde fırtınanın çatılarda meydana getirdiği yıkım gözler önüne serildi.

UÇAN ÇATILARIN PARÇALARINI SOKAKTAN TOPLADILAR

Sabahın ilk saatlerinde ise mahallede çalışma başladı. Evleri zarar gören vatandaşlar uçan çatılardan sokaklara dökülen parçaları topladı. Sultangazi Belediyesi ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri de günün ilk saatlerinde mahallede çalışma başlattı.