Sultangazi fırtına sonrası tanınmaz halde! Uçan çatılar sokakları kapladı

Uyarıların ardından dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgâr ve sağanak yağış İstanbul'un birçok yerinde etkisini gösterdi. Sultangazi ilçesi şiddetli rüzgâr ve sağanak yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Yayla Mahallesi'nde şiddetli rüzgâr nedeniyle çok sayıda ev ve ahırın çatısı uçarken, bazı evlerde kısmi yıkılmalar meydana geldi. Mahallenin son durumu havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde fırtınanın çatılarda meydana getirdiği yıkım gözler önüne serildi.
UÇAN ÇATILARIN PARÇALARINI SOKAKTAN TOPLADILAR
Sabahın ilk saatlerinde ise mahallede çalışma başladı. Evleri zarar gören vatandaşlar uçan çatılardan sokaklara dökülen parçaları topladı. Sultangazi Belediyesi ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri de günün ilk saatlerinde mahallede çalışma başlattı.
"5 DAKİKA İÇİNDE ORTALIK BİRBİRİNE GİRDİ"
Fırtınada yan binadaki çatının evine düşmesiyle mağdur olan Göksel Arslan, "Akşam 5-10 dakikada oldu. Yan taraftaki çatı komple gelip benim eve ve çevresine düştü. Gündüz gözüyle gelip hasar tespiti yapacaklar. Tahmini 10 bin liralık zararımız var." dedi. Fırtınaya berber dükkânında yakalanan ve otomobili zarar gören İsa Erkin isimli vatandaş da konuşmasında, “5 dakika içinde ortalık birbirine girdi, göz gözü görmüyordu. Ben berberdeydim, camları tutuyorduk üzerimize gelmesin diye. Arabam park halindeydi karşıdaki çatıyı alıp getirmiş rüzgâr" ifadelerini kullandı.
DHA
Okuyucu Yorumları 0 yorum