Sürekli yapıyorsanız risk altındasınız! Mastürbasyonun 5 sağlık riski

Mastürbasyon kişinin cinsel ilişkiye girmeden kendi genital bölgesine dokunarak haz almasına deniliyor. Toplumda birçok kişi mastürbasyon yapıyor. Sık yapılmayan mastürbasyonun zararları olmasa da bu durum bir süre sonra bağımlılık haline gelebiliyor. Zamanla sosyal hayatı etkileyebiliyor ve erken boşalmaya neden olabiliyor. Ancak mastürbasyonun zararları bunlarla sınırlı kalmıyor. Pulse, aşırı mastürbasyon yapmanın zararlarını paylaştı.

AŞIRI MASTÜRBASYONUN ZARARLARI

HAFIZA KAYBI Aşırı mastürbasyon, beyinde aşırı dopamin salınımına neden olur. Bu da hafıza kaybına yol açabilir.

ERKEN BOŞALMA Aşırı mastürbasyon da erken boşalma ile ilişkilidir. Erkekler çok fazla mastürbasyon yaparlarsa sperm salınımını kontrol etme konusunda zorluk yaşayabilirler.

SAÇ DÖKÜLMESİ Bu konuda kanıtlanmış bir bilgi bulunmasa da mastürbasyonun testosteronu arttırdığı ve bunun da saç kaybı ile bağlantılı olan DHT hormonunu yükselttiği söyleniyor. Aşırı mastürbasyon erkeklerde saç dökülmesine neden olabilir.

CİLDİ TAHRİŞ EDER Mastürbasyon en güvenli cinsel aktivite olarak kabul edilse de bazı durumlarda beklenmedik sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Mastürbasyon sıklığını arttıran kişilerin cildi tahriş olabilir ve mastürbasyon sırasında gerçekleştirilen zorlayıcı hareketler penis kırılması olarak adlandırılan travmatik duruma yol açabilir.