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Suriye'deki karnaval görüntüleri gündem yarattı! Marmarita'da içki içip dans ederek eğlenen Suriyeliler sosyal medyada olay oldu

16.08.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki mültecilerin geleceği tartışma konusu olmaya devam ederken, Suriye'den gelen görüntüler gündem yarattı. Marmarita kasabasında düzenlenen karnavalda sokaklara çıkan Suriyeliler, içki içip dans ederek eğlendi. Renkli görüntüler sosyal medyada çok konulurken 'Bu nasıl iç savaş?' yorumları yapıldı.

Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüp dönmeyeceği Türkiye'nin en önemli tartışma konularından biri olmayı sürdürüyor. Muhalefet cephesinin 'ülkelerine dönecekler' çıkışına karşı iktidar cephesinden geri adım gelmezken, Suriye'de çekilen eğlence görüntüleri gündem yarattı.

SURİYE'DEKİ MARMARİTA KARNAVALI'NDAKİ GÖRÜNTÜLER OLAY YARATTI

İç savaşın sürdüğü ve yer yer çatışma haberlerinin geldiği Suriye'de bu kez bambaşka görüntüler kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Suriye’nin batısında bulunan Humus vilayetinin bir parçası olan Marmarita kasabasında düzenlenen karnaval, sokaklarda kutlandı.

İÇKİ İÇİP DANS EDEREK EĞLENDİLER

Marmarita Karnavalı nedeniyle binlerce kişi sokaklarda içki içip dans ederek eğlendi. Karnavaldaki renkli görüntüler dikkat çekti. Bu yıl 45'incisi düzenlenen karnavalda Suriyelilerin savaş yokmuşçasına eğlenmesi, Türkiye'deki mültecilerin geleceğiyle ilgili tartışmaları daha da alevlendirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada pek çok kullanıcı çekilen görüntülere tepki gösterirken, "Bu nasıl iç savaş?" yorumları yapıldı.

GÜNDEM YARATAN SURİYE'DEKİ EĞLENCE GÖRÜNTÜLERİ

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Anahtar Kelimeler:
suriye mülteci içki karnaval
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