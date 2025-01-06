Suriye'den tüyler ürperten görüntüler! Bir toplu mezar daha...

Esad rejiminin işlediği suçlar, Baas hakimiyetinin devrilmesinin ardından ortaya çıkmaya devam ediyor. Suriye'nin birçok farklı noktasında Esad devrildikten sonra toplu mezarlar ortaya çıkarılmıştı. İnsan onuruna sığmayan birçok görüntü, Esad sonrası ülkede yapılan arama tarama faaliyetlerinde gün yüzüne çıkartılıyor. Bu seferki adres ise Halep'e bağlı Nakkarin köyünden...Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır