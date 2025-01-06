Suriye'den tüyler ürperten görüntüler! Bir toplu mezar daha...

Esad rejiminin işlediği suçlar, Baas hakimiyetinin devrilmesinin ardından ortaya çıkmaya devam ediyor. Suriye'nin birçok farklı noktasında Esad devrildikten sonra toplu mezarlar ortaya çıkarılmıştı. İnsan onuruna sığmayan birçok görüntü, Esad sonrası ülkede yapılan arama tarama faaliyetlerinde gün yüzüne çıkartılıyor. Bu seferki adres ise Halep'e bağlı Nakkarin köyünden...
Suriye'nin Halep ilindeki Nakkarin köyünde, devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarının yer aldığı toplu mezar bulundu.
Bulunan toplu mezarda, devrik rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntıları ortaya çıkarıldı.
Suriye Haber Ajansı (SANA), 29 Aralık'ta Humus ilinin Hola bölgesinde Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen bir toplu mezar bulunduğunu duyurmuştu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum