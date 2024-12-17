HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Suriye iç savaşının gizli yüzü: Esad rejimi askerlerinin belgeleri ortaya çıktı! Hepsi yol kenarında terk edilmiş halde bulundu...

Suriye iç savaşının gizli yüzü: Esad rejimi askerlerinin belgeleri ortaya çıktı! Hepsi yol kenarında terk edilmiş halde bulundu...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.12.2024 12:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de 8 Aralık'ta muhaliflerin başkent Şam'a girmesiyle Beşar Esad rejimi sona erdi. Devrik liderin kaçışının ardından, M5 karayolunda terk edilmiş askeri araçlardan dökülen binlerce sayfa askeri evrak, savaşın dehşet verici izlerini ortaya çıkardı. Bu evraklar, askerlerin hangi bölgelerde görev yaptığı, hangi araçları kullandıkları ve aldıkları askeri emirleri detaylı bir şekilde içeriyordu.

Suriye'de muhaliflerin tarafın 8 Aralık tarihinde Şam'a girmesiyle liderliği devrilen Beşar Esad ülkeden kaçmıştı. Devrik liderin hemen arkasından rejime bağlı askerler de Suriye'den kaçtı. Şam'a girerken aktif rol oynayan M5 karayolu üzerinde ise o askerlere ait ilginç belgeler bulundu.

Suriye'de M5 karayolunda terk edilmiş halde duran bir askeri araçtan yol kenarına saçılan binlerce sayfa askeri evrak çıktı.

BİNLERCE ASKERİ BİLGİ

BİNLERCE ASKERİ BİLGİ

Suriye'nin önemli şehirlerini bağlayan başkent Şam ve Halep arasındaki uluslararası M5 karayolunda bulunan kullanılamaz haldeki terkedilmiş araçlar görüntülendi. Yağmalanmış bir askeri araçtan binlerce sayfa askeri evrak yol kenarına saçılmış halde bulundu. Evraklarda askerlerin hangi bölgede görev yaptığı, hangi aracı kullanarak nereye gittiği ve birçok askeri görev emri olduğu görüldü.

ÖNEMLİ YOLDA BULUNDU

ÖNEMLİ YOLDA BULUNDU

Muhalif grupların başkent Şam'a ilerlemesinde kilit rol oynayan M5 karayolunda rejime ait yakılmış ve yağmalanmış onlarca askeri ve sivil araç yol kenarlarında terkedilmiş halde bulunmuştu.

ESAD REJİMİ NEDİR?

ESAD REJİMİ NEDİR?

Arap Sosyalist Baas Partisi Suriye'de 1963'te darbeyle iktidara geldi. 1970'de yılında parti içi darbeyle Beşşar Esed'in babası Hafız Esed iktidarı ele geçirerek, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu.

ŞİDDETLE MÜDAHALE

ŞİDDETLE MÜDAHALE

Beşşar Esed ise, babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geçti. Esed ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi. Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle halk hareketleri başlarken rejim kitlelere şiddet kullanarak müdahale etti.

Anahtar Kelimeler:
suriye Asker Şam belge esad
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de de oynamıştı! Ünlü sporcu intihar etti... Telefonundaki mesajı kimse anlayamadı

Türkiye'de de oynamıştı! Ünlü sporcu intihar etti... Telefonundaki mesajı kimse anlayamadı

Meğer derbide tribündeymiş! Osimhen'i bile unutturacak... İşte G.Saray'ın yeni 10'u

Meğer derbide tribündeymiş! Osimhen'i bile unutturacak... İşte G.Saray'ın yeni 10'u

Rusya’da bir apartmanda patlama! Rus komutan ve yardımcısı öldü…

Rusya’da bir apartmanda patlama! Rus komutan ve yardımcısı öldü…

Türkiye bu 'kredi' operasyonunu konuşacak! 100'den fazla gözaltı: Çok sayıda da firari var

Türkiye bu 'kredi' operasyonunu konuşacak! 100'den fazla gözaltı: Çok sayıda da firari var

11 milyarlık işleme ateş püskürdü: "E yuh artık! Ayıp denen bir şey var"

11 milyarlık işleme ateş püskürdü: "E yuh artık! Ayıp denen bir şey var"

İstanbul'da kahreden görüntü! İki arkadaşın feci ölümü: 10 metreden zemine çakıldılar

İstanbul'da kahreden görüntü! İki arkadaşın feci ölümü: 10 metreden zemine çakıldılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.