Suriye iç savaşının gizli yüzü: Esad rejimi askerlerinin belgeleri ortaya çıktı! Hepsi yol kenarında terk edilmiş halde bulundu...

BİNLERCE ASKERİ BİLGİ

Suriye'nin önemli şehirlerini bağlayan başkent Şam ve Halep arasındaki uluslararası M5 karayolunda bulunan kullanılamaz haldeki terkedilmiş araçlar görüntülendi. Yağmalanmış bir askeri araçtan binlerce sayfa askeri evrak yol kenarına saçılmış halde bulundu. Evraklarda askerlerin hangi bölgede görev yaptığı, hangi aracı kullanarak nereye gittiği ve birçok askeri görev emri olduğu görüldü.