Suriye iç savaşının gizli yüzü: Esad rejimi askerlerinin belgeleri ortaya çıktı! Hepsi yol kenarında terk edilmiş halde bulundu...

Suriye'de muhaliflerin tarafın 8 Aralık tarihinde Şam'a girmesiyle liderliği devrilen Beşar Esad ülkeden kaçmıştı. Devrik liderin hemen arkasından rejime bağlı askerler de Suriye'den kaçtı. Şam'a girerken aktif rol oynayan M5 karayolu üzerinde ise o askerlere ait ilginç belgeler bulundu.
Suriye'de M5 karayolunda terk edilmiş halde duran bir askeri araçtan yol kenarına saçılan binlerce sayfa askeri evrak çıktı.
Suriye'nin önemli şehirlerini bağlayan başkent Şam ve Halep arasındaki uluslararası M5 karayolunda bulunan kullanılamaz haldeki terkedilmiş araçlar görüntülendi. Yağmalanmış bir askeri araçtan binlerce sayfa askeri evrak yol kenarına saçılmış halde bulundu. Evraklarda askerlerin hangi bölgede görev yaptığı, hangi aracı kullanarak nereye gittiği ve birçok askeri görev emri olduğu görüldü.
Muhalif grupların başkent Şam'a ilerlemesinde kilit rol oynayan M5 karayolunda rejime ait yakılmış ve yağmalanmış onlarca askeri ve sivil araç yol kenarlarında terkedilmiş halde bulunmuştu.
Arap Sosyalist Baas Partisi Suriye'de 1963'te darbeyle iktidara geldi. 1970'de yılında parti içi darbeyle Beşşar Esed'in babası Hafız Esed iktidarı ele geçirerek, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu.
Beşşar Esed ise, babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geçti. Esed ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi. Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle halk hareketleri başlarken rejim kitlelere şiddet kullanarak müdahale etti.