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Sürücüsü yok... Çin'de test edilmeye başlandı!

17.08.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücüsüz araçlara ilgi her geçen gün artarken, Çin'in Guangdong eyaletinin merkezindeki Guangcou'da sürücüsüz yolcu otobüsleri test edilmeye başlandı. Sürücüsüz otobüs, akıllı sensörleri sayesinde şerit değiştirerek trafikte ilerleyebiliyor. Teste katılmak isteyen vatandaşlar, telefonla randevu alıyor ve randevu alırken hiçbir ücret ödemiyor.

Gelecekte sürücüsüz araçların popülerleşeceği düşünülüyor. Çin'de ise sürücüsüz araçlar konusunda önemli bir adım atıldı. Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'da sürücüsüz yolcu otobüsleri test edilmeye başlandı.

ÇİN'DE SÜRÜCÜSÜZ OTOBÜSLER TEST SÜRÜŞÜNE BAŞLADI

WeRide ve Yutong Grup tarafından geliştirilen akıllı kent içi ulaşım araçları, kentte test sürüşüne başladı.
Vatandaşlar, pilot uygulamanın olduğu hatlarda, biniş için cep telefonuyla ücretsiz randevu alarak teste katılabiliyor.
Sürücüsüz otobüs, akıllı sensörleri sayesinde şerit değiştirerek trafikte ilerleyebiliyor.
Merkezi Guangcou'da bulunan WeRide, sürücüsüz araç teknolojisini kent içi ulaşım, yük taşımacılığı ve temizlik hizmetlerine uyarlamayı hedefliyor.
Şirketin sürücüsüz temizlik aracı "Robosweeper", Nanşa ilçesinde mayıstan bu yana testlerini sürdürüyor. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Çin sürücüsüz araç
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