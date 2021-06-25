Survivor 2021şampiyonu kim oldu? 25 Haziran SMS sıralaması ile Survivor’da kim birinci oldu? Şampiyon Poyraz mı, İsmail mi?

İddialı yarışma Survivor'da 25 Haziran akşamı final heyecanı sona erdi. İstanbul Galataport'ta gerçekleşen büyük finalde iki finalist olan İsmail ve Poyraz arasında geçen oylamada kimin birinci olacağı şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki Survivor’da şampiyon kim oldu? 25 Haziran SMS sıralaması ile 2021 Survivor’da kim birinci oldu, kim kazandı? İşte ayrıntılar...

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu?

Aylar önce başlayan Survivor 2021 maratonu bu akşam düzenlenen büyük finalinde nefesler tutulurken kimin şampiyon olacağı merak ediliyor.

YARI FİNALE DAMGA VURDULAR Önceki akşam İstanbul Galataport'ta gerçekleştirilen yarı finalde düzenlenen halk oylamasında Ayşe ve Aleyna rakiplerinden daha az oy alarak şampiyonluk hayallerine veda etti.

İSMAİL VE POYRAZ KARŞI KARŞIYA Öte yandan mavi ve kırmızı takımdan birer yarışmacı kalarak İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz finale isimlerini yazdırdılar.

Güreş sporcusu İsmail Balaban dün akşam en çok oyu alarak büyük finale giden ilk isim oldu.