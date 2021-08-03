Survivor Ayşe Yüksel'den alkışlanan hareket! Orman yangınlarına destek için gitti

Survivor 2021'de yarışan ünlü yarışmacı Ayşe Yüksel'den alkışlanacak bir hareket geldi. Orman yangınlarına sessiz kalmayan Yüksel, Antalya'ya destek ve erzak yardımı için gitti. Evi yanan ve tahliye edilen vatandaşlar ile ilgili son durumu takipçilerine aktardı. İşte o paylaşımlar...
Survivor Ayşe Yüksel'den alkışlanan hareket!
Düzce Üniversitesi'nde okuyan ve Survivor 2021'de yarışan Ayşe Yüksel'den alkışlanacak bir hareket geldi.
Orman yangınlarına sessiz kalmadı
Sporla uğraşan Yüksel, Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarına sessiz kalmayarak bölgeye yardımda bulundu.
Bölgeye gidip destek verdi
Antalya'da orman yangını çıkan bölgeye yardım amacıyla giden Yüksel, bölgede evleri yanan ve tahliye edilen kişilere destek oldu ve erzak yardımı yaptı.
Yüksel, ayrıca bölgedeki son durumu sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaştı.
Daha önce MasterChef ve Survivor 2020'de yarışan Yasin Obuz da, bölgeye gidenler arasında yer aldı.
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