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Survivor Ayşe Yüksel'den alkışlanan hareket! Orman yangınlarına destek için gitti

03.08.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Survivor 2021'de yarışmış olan ve sonrasında Survivor'da yarı final koltuğuna oturmaya hak kazanan Ayşe Yüksel'den alkışlanacak bir hareket geldi. Yüksel, orman yangınlarına sessiz kalmayarak bölgeye destek ve erzak yardımı için gitti. Başarılı isim, bölgeden son dakika paylaşımları yaptı ve destek ekiplerine katıldı. İtfaiye teşkilatı ile birlikte çekildiği fotoğrafına ise "Gerçek Survivorlar sizsiniz" notunu düştü. İşte Ayşe Yüksel'in olay yerinden yaptığı çok konuşulan paylaşımlar..

Survivor 2021'de yarışan ünlü yarışmacı Ayşe Yüksel'den alkışlanacak bir hareket geldi. Orman yangınlarına sessiz kalmayan Yüksel, Antalya'ya destek ve erzak yardımı için gitti. Evi yanan ve tahliye edilen vatandaşlar ile ilgili son durumu takipçilerine aktardı. İşte o paylaşımlar...

Survivor Ayşe Yüksel'den alkışlanan hareket!

Düzce Üniversitesi'nde okuyan ve Survivor 2021'de yarışan Ayşe Yüksel'den alkışlanacak bir hareket geldi.

Orman yangınlarına sessiz kalmadı

Orman yangınlarına sessiz kalmadı
Sporla uğraşan Yüksel, Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarına sessiz kalmayarak bölgeye yardımda bulundu.

Bölgeye gidip destek verdi

Bölgeye gidip destek verdi
Antalya'da orman yangını çıkan bölgeye yardım amacıyla giden Yüksel, bölgede evleri yanan ve tahliye edilen kişilere destek oldu ve erzak yardımı yaptı.
Yüksel, ayrıca bölgedeki son durumu sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaştı.
Daha önce MasterChef ve Survivor 2020'de yarışan Yasin Obuz da, bölgeye gidenler arasında yer aldı.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Yasin Obuz
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