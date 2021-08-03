Survivor Ayşe Yüksel'den alkışlanan hareket! Orman yangınlarına destek için gitti

Survivor 2021'de yarışan ünlü yarışmacı Ayşe Yüksel'den alkışlanacak bir hareket geldi. Orman yangınlarına sessiz kalmayan Yüksel, Antalya'ya destek ve erzak yardımı için gitti. Evi yanan ve tahliye edilen vatandaşlar ile ilgili son durumu takipçilerine aktardı. İşte o paylaşımlar...