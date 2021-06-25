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Survivor’da şampiyon kim oldu? 25 Haziran SMS sıralaması ile 2021 Survivor’da kim birinci oldu, kim kazandı?

25.06.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in iddialı yarışması Survivor'da bu akşam büyük final heyecanı yaşanıyor. Önceki gün gerçekleşen yarı finalde halk oylaması sonucu adlarını finale yazdıran İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz için final oylaması devam ederken 2021 şampiyonun kim olacağı merak konusu oldu. Peki Survivor’da şampiyon kim oldu? 25 Haziran SMS sıralaması ile 2021 Survivor’da kim birinci oldu, kim kazandı?

Fenomen yarışma Survivor'da 25 Haziran akşamı final heyecanı yaşanıyor. İstanbul Galataport'ta gerçekleşen büyük finalde iki finalist olan İsmail ve Poyraz arasında geçen oylamada kimin birinci olacağı şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki Survivor’da şampiyon kim oldu? 25 Haziran SMS sıralaması ile 2021 Survivor’da kim birinci oldu, kim kazandı? İşte ayrıntılar...

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu?

Aylar önce başlayan Survivor 2021 maratonu bu akşam düzenlenen büyük finalinde nefesler tutulurken kimin şampiyon olacağı merak ediliyor.

YARI FİNALE DAMGA VURDULAR

YARI FİNALE DAMGA VURDULAR
Önceki akşam İstanbul Galataport'ta gerçekleştirilen yarı finalde düzenlenen halk oylamasında Ayşe ve Aleyna rakiplerinden daha az oy alarak şampiyonluk hayallerine veda etti.

İSMAİL VE POYRAZ KARŞI KARŞIYA

İSMAİL VE POYRAZ KARŞI KARŞIYA
Öte yandan mavi ve kırmızı takımdan birer yarışmacı kalarak İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz finale isimlerini yazdırdılar.
Güreş sporcusu İsmail Balaban dün akşam en çok oyu alarak büyük finale giden ilk isim oldu.
Ayşe ile aynı takımda yer alan Poyraz ise halkın gözdesi olduğunu kanıtlayarak ikinci finalist oldu. Ve 25 Haziran akşamı finalist koltuğunda İsmail ile karşı karşıya geldi.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor İsmail Balaban
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