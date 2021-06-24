Survivor'da yarı finale kim kaldı? Survivor 2021 yarı finale kim çıktı?

Survivor finaline adım adım yaklaşırken İsmail, Ayşe, Poyraz ve Aleyna Finalist olarak adını yazdırdı. Yarı final için ilk koltuğu İsmail alırken, Survivor yarı finaline çıkacak olan ikinci koltuk ise dün akşam yayınlanan program ile belli oldu. Peki Survivor 2021’de İsmail’den sonra yarı finale kalan yarışmacı kim oldu?

Survivor'da yarı finale kim kaldı? Survivor 2021 yarı finale kim çıktı?

Survivor’da Ayşe, Poyraz ve Aleyna yarı finalde İsmail’in yanına çıkmak için mücadele etti. Aleyna ve Ayşe arasındaki yarı final mücadelesini Ayşe 10'a 3 kazandı. Ayşe, Aleyna karşısında kazandığı galibiyetle İsmail’den sonra yarı finale giden ikinci isim oldu.

“Gönlüm Aleyna’dan yana” Aleyna 'Son koşuşum ve son atışım.'' derken Ayşe ''Poyraz ile aynı potaya girmemek için oynayacağım.'' ifadelerini kullandı. İki yarışmacı birbirleriyle yarışırken sürprizlere de açık olduklarını belirtti.

İsmail ''Gönlüm Aleyna'dan yana, heyecanlı bir mücadele bizi bekliyor.'' derken Poyraz ise, ''10'da biten bir oyun acayip bir mücadele olacak ikisinin arasında.'' ifadelerini kullandı.

23 Haziran Yarı Finalistleri Ayşe'nin yarı final oyununu kazanmasının ardından Aleyna ve Poyraz son koltuk için SMS oylamasına kaldı. 23 Haziran akşamı gerçekleşen oylamanın sonucu ise perşembe akşamı netleşecek. İsmail ve Ayşe'nin yanına gelecek üçüncü aday henüz belli değil.