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Survivor'da yarı finale kim kaldı? Survivor 2021 yarı finale kim çıktı?

24.06.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en zorlu yarışmalarında biri olan Survivor’da dün akşam yarışmacılar yarı final için birbirleriyle yarıştı. Survivor 2021’de yarı finalde yarışacak ikinci isim, dün yayınlanan program ile belli oldu. Survivor takipçileri ise finale az bir zaman kala 4 yarışmacıdan ikinci koltuğu kimin kaptığını ise merak ediyor. Geçtiğimiz bölümlerde oynanan oyun sonucunda İsmail, yarı final koltuğunu garantileyen ilk isim olmuştu. Peki Survivor’da yarı finale kim kaldı?

Survivor finaline adım adım yaklaşırken İsmail, Ayşe, Poyraz ve Aleyna Finalist olarak adını yazdırdı. Yarı final için ilk koltuğu İsmail alırken, Survivor yarı finaline çıkacak olan ikinci koltuk ise dün akşam yayınlanan program ile belli oldu. Peki Survivor 2021’de İsmail’den sonra yarı finale kalan yarışmacı kim oldu?

Survivor'da yarı finale kim kaldı? Survivor 2021 yarı finale kim çıktı?

Survivor’da Ayşe, Poyraz ve Aleyna yarı finalde İsmail’in yanına çıkmak için mücadele etti. Aleyna ve Ayşe arasındaki yarı final mücadelesini Ayşe 10'a 3 kazandı. Ayşe, Aleyna karşısında kazandığı galibiyetle İsmail’den sonra yarı finale giden ikinci isim oldu.

“Gönlüm Aleyna’dan yana”

“Gönlüm Aleyna’dan yana”
Aleyna 'Son koşuşum ve son atışım.'' derken Ayşe ''Poyraz ile aynı potaya girmemek için oynayacağım.'' ifadelerini kullandı. İki yarışmacı birbirleriyle yarışırken sürprizlere de açık olduklarını belirtti.
İsmail ''Gönlüm Aleyna'dan yana, heyecanlı bir mücadele bizi bekliyor.'' derken Poyraz ise, ''10'da biten bir oyun acayip bir mücadele olacak ikisinin arasında.'' ifadelerini kullandı.

23 Haziran Yarı Finalistleri

23 Haziran Yarı Finalistleri
Ayşe'nin yarı final oyununu kazanmasının ardından Aleyna ve Poyraz son koltuk için SMS oylamasına kaldı. 23 Haziran akşamı gerçekleşen oylamanın sonucu ise perşembe akşamı netleşecek. İsmail ve Ayşe'nin yanına gelecek üçüncü aday henüz belli değil.

Acun Ilıcalı detayları açıkladı

Acun Ilıcalı detayları açıkladı
Ada konseyinde Acun Ilıcalı final ve yarı finalin ayrıntılarını açıkladı:
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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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