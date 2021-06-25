İstanbul Galataport'ta düzenlenen yarı finalde yapılan SMS oylaması sonucu birinci olarak finalist olan İsmail Balaban'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Survivor finalisti İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

İsmail Balaban kimdir?

Survivor 2021'in gerçekleşen yarı finalinde aldığı oylar ile birinci finalisti olan İsmail Balaban'ın hayatı merak konusu oldu.

İSMAİL BALABAN KİMDİR? İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya’da dünyaya gelmiştir. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez başpehlivan unvanını kazanmıştır. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

2013 yılında başpehlivanlık finalinin birincilik unvanını almıştır. Antalya'nın, Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz gibi önde gelen başpehlivanları arasında boy göstermektedir.

İsmail Balaban, imkânsızlıklara rağmen pes etmeyerek er meydanının yıldızları arasına adını yazdırdı.