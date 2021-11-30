Survivor Nagihan Karadere saçlarını pembe yaptı! Tanımak imkansız

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere değişimi ile herkesi şaşırttı. Eşinden olaylı bir şekilde boşanan Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.

Atlet Nagihan Karadere geçirdiği estetik operasyonlar sonrası sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Nagihan Karadere şimdi de saçlarını pembe yaptı. Bambaşka birine dönüşen Survivor Nagihan yeni imajıyla gündeme bomba gibi düştü.

Nagihan Karadere'nin son görüntüsü takipçileri tarafından beğenilmedi.

CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI GÜNDEM OLMUŞTU

Nagihan Karadere geçtiğimiz aylarda yatak odası sırlarını anlatınca sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Eski erkek arkadaşının sürekli kendisini aradığını anlatan Karadere "Onunla cinsel anlamda yaşadıklarımı başka kimseyle yaşamadım" demişti. Yarışmacı "Yaşadığı her ilişkide, uyumu bulamamasının ardından benimle iletişime geçiyor, kapıma geliyordu. Beni istediğini söylüyordu. Benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Ancak ben kabul etmiyordum" dedi.