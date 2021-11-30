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Survivor Nagihan Karadere saçlarını pembe yaptı! Tanımak imkansız

30.11.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere estetikli haliyle sık sık gündeme geliyor. Survivor Nagihan son olarak saçlarını pembe yapınca sosyal medyada "Bu ne hal?" yorumlarına maruz kaldı.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere değişimi ile herkesi şaşırttı. Eşinden olaylı bir şekilde boşanan Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.

Atlet Nagihan Karadere geçirdiği estetik operasyonlar sonrası sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Nagihan Karadere şimdi de saçlarını pembe yaptı. Bambaşka birine dönüşen Survivor Nagihan yeni imajıyla gündeme bomba gibi düştü.

Ekran Alıntısı

Nagihan Karadere'nin son görüntüsü takipçileri tarafından beğenilmedi.

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CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI GÜNDEM OLMUŞTU

Nagihan Karadere geçtiğimiz aylarda yatak odası sırlarını anlatınca sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Eski erkek arkadaşının sürekli kendisini aradığını anlatan Karadere "Onunla cinsel anlamda yaşadıklarımı başka kimseyle yaşamadım" demişti. Yarışmacı "Yaşadığı her ilişkide, uyumu bulamamasının ardından benimle iletişime geçiyor, kapıma geliyordu. Beni istediğini söylüyordu. Benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Ancak ben kabul etmiyordum" dedi.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere
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