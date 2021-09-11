Survivor Nisa Bölükbaşı'ndan bornozlu paylaşım!

Survivor 2020 yarışmasında gösterdiği başarılı performansı ve Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla Türkiye'nin gündemine giren Nisa Bölükbaşı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla adından söz ettiren Bölükbaşı, son olarak Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu ile bir otel odasından paylaştığı bornozlu fotoğraflarını paylaştı.



Bölükbaşı'nın, "Her zamanki halimiz tabi" notuyla paylaştığı pozlara ise beğeni ve yorum yağdı.