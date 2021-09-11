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Survivor Nisa Bölükbaşı'ndan bornozlu paylaşım!

11.09.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasıyla şöhrete kavuşan Nisa Bölükbaşı'nın bornozlu pozu sosyal medyada gündem oldu.

Survivor 2020 yarışmasında gösterdiği başarılı performansı ve Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla Türkiye'nin gündemine giren Nisa Bölükbaşı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla adından söz ettiren Bölükbaşı, son olarak Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu ile bir otel odasından paylaştığı bornozlu fotoğraflarını paylaştı.

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Bölükbaşı'nın, "Her zamanki halimiz tabi" notuyla paylaştığı pozlara ise beğeni ve yorum yağdı.

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BORNOZLA POZ VEREN ÜNLÜLER

HÜLYA AVŞAR

HÜLYA AVŞAR
HÜLYA AVŞAR

Selin Ciğerci

Selin Ciğerci
Gökhan Çıra ile kısa süre önce evlenen Selin Ciğerci bornozlu pozuyla olay oldu.

SEREL YERELİ

SEREL YERELİ
Serel Yereli, sosyal medya hesabından bornozlu fotoğrafını paylaşarak akıma uyan isimler arasında.

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel
Oyunculuktaki performansıyla adından söz ettiren şimdilerde ise sadece müzik ve tiyatroyla ilgilenen güzel oyuncu Bergüzar Korel, bornozlu paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Eda Taşpınar

Eda Taşpınar
Sosyetik güzel Eda Taşpınar da akıma uydu ve arkadaşıyla birlikte çekilen bornozlu pozunu paylaştı.
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Anahtar Kelimeler:
Nisa Bölükbaşı Instagram
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