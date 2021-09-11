Survivor Nisa Bölükbaşı'ndan bornozlu paylaşım!

Survivor 2020 yarışmasında gösterdiği başarılı performansı ve Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla Türkiye'nin gündemine giren Nisa Bölükbaşı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla adından söz ettiren Bölükbaşı, son olarak Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu ile bir otel odasından paylaştığı bornozlu fotoğraflarını paylaştı.
Bölükbaşı'nın, "Her zamanki halimiz tabi" notuyla paylaştığı pozlara ise beğeni ve yorum yağdı.
BORNOZLA POZ VEREN ÜNLÜLER
Selin Ciğerci
Gökhan Çıra ile kısa süre önce evlenen Selin Ciğerci bornozlu pozuyla olay oldu.
SEREL YERELİ
Serel Yereli, sosyal medya hesabından bornozlu fotoğrafını paylaşarak akıma uyan isimler arasında.
Bergüzar Korel
Oyunculuktaki performansıyla adından söz ettiren şimdilerde ise sadece müzik ve tiyatroyla ilgilenen güzel oyuncu Bergüzar Korel, bornozlu paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Eda Taşpınar
Sosyetik güzel Eda Taşpınar da akıma uydu ve arkadaşıyla birlikte çekilen bornozlu pozunu paylaştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum