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Survivor Sahra Işık'ın değişimi! Bambaşka biri oldu

17.07.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki kez katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve Instagram'da yaklaşık 500 bin takipçiye ulaşan Sahra Işık'ın değişimini gözler önüne seriyor.

Survivor 2014 ve 2018 yılındaki Survivor All Star'da mücadele eden Sahra Işık'ın değişimi ve son görüntüsüyle gündemde.

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2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında üçüncülük derecesi elde eden ve ülkemizi Malezya’da temsil eden Sahra Işık, değişimini sosyal medyadan sık sık paylaşıypr.

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Yaklaşık 500 bin takipçisi bulunan Instagram hesabını aktif olarak kullanan 30 yaşındaki voleybolcunun son yayınladığı fotoğraflarda yüzünde estetik olduğu da iddia edildi.

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Survivor'ın 2018 Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi alan Sahra Işık 2019 Eylül ayında dünyaevine girmişti.
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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
İrem Derici
Seda Güven
Hande Sarıoğlu
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Anahtar Kelimeler:
survivor
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