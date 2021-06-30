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Survivor'un yıldız isimleri bornozlu pozuyla sosyal medyada gündem oldu!

30.06.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'de ter döken yarışmacılardan şampiyon İsmail Balaban, Batuhan Karacakay ve Aleyna Kalaycıoğlu yine bir arada. Yarışma sona erse de dostlukları devam eden yarışmacılar geçtiğimiz gün açtıkları canlı yayının ardından bu kez de havuz başında buluştular. Yarışmanın yorgunluğunu atan isimlerden Karacakaya'nın yayınladığı bornozlu poz olay oldu.

Geçtiğimiz günlerde büyük finalle şampiyonunu seçen Survivor 2021'in sıkı dostları yine birlikte. Önceki günler İnstagram üzerinden canlı yayın açarak çarpıcı açıklamalarda bulunan yarışmacılar, bu defa havuz başında bir araya geldiler. Ünlü oyuncu Karacakaya tarafından paylaşılan pozda İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu yer alırken bornozlu halleri ise epey konuşuldu.

Survivor 2021'in sıkı dostlarından bornozlu poz!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in sıkı dostları olarak adlarından söz ettiren İsmail Balaban, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacaya yine bir aradalar.
Geçtiğimiz hafta Balaban'ın şampiyon seçildiği yarışma sona erse de dostlukları devam eden kırmızı takım bu kez havuz başında buluştu.
Önceki günlerde İnstagram üzerinden canlı yayın açan sıkı dostlar, iddialı açıklamalarda bulunmuştu. Yayın esnasında Balaban'ın "Bu dörtlü All Star'a gitse ne olur?" sorusuna karşılık ise Karacakaya "Bu dörtü All Star'a giderse yıkarız orayı ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü oyuncu Karacakaya, takım arkadaşları ile bir araya gelerek havuz başında bornozlu bu pozlarını yayınladı. Verdikleri bornozlu pozla gündeme gelen yarışmacıların dostlukları ile düşman çatlattılar.
Öte yandan Aşkı Memnu dizisinde yıldızı parlayan Karacakaya'nın takım arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeni bir aşka gündem açtığı iddia ediliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Batuhan Karacakaya İsmail Balaban
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