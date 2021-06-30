Survivor'un yıldız isimleri bornozlu pozuyla sosyal medyada gündem oldu!

Geçtiğimiz günlerde büyük finalle şampiyonunu seçen Survivor 2021'in sıkı dostları yine birlikte. Önceki günler İnstagram üzerinden canlı yayın açarak çarpıcı açıklamalarda bulunan yarışmacılar, bu defa havuz başında bir araya geldiler. Ünlü oyuncu Karacakaya tarafından paylaşılan pozda İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu yer alırken bornozlu halleri ise epey konuşuldu.

Survivor 2021'in sıkı dostlarından bornozlu poz!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in sıkı dostları olarak adlarından söz ettiren İsmail Balaban, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacaya yine bir aradalar.

Geçtiğimiz hafta Balaban'ın şampiyon seçildiği yarışma sona erse de dostlukları devam eden kırmızı takım bu kez havuz başında buluştu.

Önceki günlerde İnstagram üzerinden canlı yayın açan sıkı dostlar, iddialı açıklamalarda bulunmuştu. Yayın esnasında Balaban'ın "Bu dörtlü All Star'a gitse ne olur?" sorusuna karşılık ise Karacakaya "Bu dörtü All Star'a giderse yıkarız orayı ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu Karacakaya, takım arkadaşları ile bir araya gelerek havuz başında bornozlu bu pozlarını yayınladı. Verdikleri bornozlu pozla gündeme gelen yarışmacıların dostlukları ile düşman çatlattılar.