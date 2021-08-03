Survivor Yasin Obuz'dan alkışlanan hareket! Orman yangınlarına destek için gitti

MasterChef ve sonrasında Survivor 2020'de yarışan ünlü yarışmacı Yasin Obuz'dan alkışlanacak bir hareket geldi. Orman yangınlarına sessiz kalmayan Obuz, Antalya'ya destek ve erzak yardımı için gitti. Evi yanan ve tahliye edilen vatandaşlar ile ilgili son durumu takipçilerine aktardı. İşte o paylaşımlar...