Sylvie Meis ve Niclas Castello'nun bitmeyen balayı tatili!

Model Sylvie Meis eşi Niclas Castello ile birlikte tatile çıktı. İkili, Ibiza'da yatta gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkardı.
Sylvie Meis
Sylvie, eşi ile deniz kenarında keyifli vakit geçirirken, onları adım adım takip eden paparazzilerden kaçamadılar.
Sylvie Meis ile Niclas Castello, daha sonra kendilerini serin sulara bıraktı.
Denizde bir ara romantik anlar yaşayan ikili, birbirlerini öpücüklere boğdu.
Siyah bikini tercih eden Sylvie Meis, fit görünümüyle dikkat çekti.
Model Sylvie Meis, uzun bir süredir nişanlı olduğu Niclas Castello ile geçtiğimiz yıl eylül ayında İtalya'da dünyaevine girmişti.
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