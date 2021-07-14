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  4. Sylvie Meis ve Niclas Castello'nun bitmeyen balayı tatili!

Sylvie Meis ve Niclas Castello'nun bitmeyen balayı tatili!

14.07.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl eylül ayında İtalya'da nikah masasına oturan sanatçı Niclas Castello ile Hollandalı model ve sunucu Sylvie Meis, Fransa'da başladıkları balayı tatillerine Ibiza'da devam ediyor.

Model Sylvie Meis eşi Niclas Castello ile birlikte tatile çıktı. İkili, Ibiza'da yatta gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Sylvie Meis

Sylvie, eşi ile deniz kenarında keyifli vakit geçirirken, onları adım adım takip eden paparazzilerden kaçamadılar.
Sylvie Meis ile Niclas Castello, daha sonra kendilerini serin sulara bıraktı.
Denizde bir ara romantik anlar yaşayan ikili, birbirlerini öpücüklere boğdu.
Siyah bikini tercih eden Sylvie Meis, fit görünümüyle dikkat çekti.
Model Sylvie Meis, uzun bir süredir nişanlı olduğu Niclas Castello ile geçtiğimiz yıl eylül ayında İtalya'da dünyaevine girmişti.
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