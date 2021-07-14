Sylvie Meis ve Niclas Castello'nun bitmeyen balayı tatili!

Model Sylvie Meis eşi Niclas Castello ile birlikte tatile çıktı. İkili, Ibiza'da yatta gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Sylvie, eşi ile deniz kenarında keyifli vakit geçirirken, onları adım adım takip eden paparazzilerden kaçamadılar.