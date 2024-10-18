Taburcu beklerken bebeği kaybetmişler! Yenidoğan çetesi hakkında ailelerden çığ gibi ihbar yağıyor: 'Yüzlerindeki ifadeyi iyi hatırlıyorum'

'Yenidoğan' çetesinin en az 12 bebeğin ölümünden sorumlu olduğu biliniyor. Ancak gelen şikayetlere bakılırsa olayın geçmişi 2018'e dek uzanıyor. Bu durum katillerin daha fazla bebeğin canını kaybetmesinden sorumlu olduğu yönünde kuşkuları artırdı. Gazeteci Seyhan Avşar da kendisine yağan mesajları paylaştı. Mesajlarda aileler bebeklerinin bir sorunu olmamasına karşın yoğun bakıma kaldırıldığını anlatıp isyan etti.

İDDİANAME HAZIRLANDI: “AMAÇ SGK'DAN ÜST SINIRDAN ÖDEME ALMAK”

Skandal olayla ilgili iddianamede; 47 kişi şüpheli ve 19 sağlık kuruluşuna yer verilirken 10 bebeğin ise hayatını kaybettiği belirtildi. İHA'da yer alan habere göre; iddianamede Fırat Sarı liderliğindeki ve yöneticiliğini İlker Gönen ile Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamakları ile oynama yaparak SGK'dan üst sınırdan ödeme almak olduğu belirtildi.

ÇETENİN BAŞINDA İKİ "DOKTOR"

Çetenin örgüt lideri konumundaki iki doktor Fırat Sarı ve İlker Gönen'in ayrı ayrı 10 kez 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 11 kez 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 180 yıldan 273 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.



Fırat Sarı

İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞI HASTANELER ORTAYA ÇIKTI

Bebeklerin hayatlarıyla oynayan katillerin, pek çok hastaneyle de işbirliği içinde olduğu belirlendi.

HASTA YAKINLARINDAN FAZLA ÜCRET ALIYORLARDI

İddianamede çetenin hastaların mevcut durumlarını evrak işlemlerine farklı yansıtarak (entübe olanı entübe olmayan, entübe olmayanı entübe olan, kullanılmayan ilaçları kullanılmış şekilde) gibi yöntemlerle evrak sahteciliği yapıp SGK'ya fatura ettiği, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek daha uzun süre yatış sağlayıp SGK'dan yüksek ücret tahsil ettiği ve bazı hasta yakınlarından fazladan ücret adı altında para almak gibi işlemlerle maddi çıkar elde ettiği de aktarıldı.

Gazeteci Seyhan Avşar da dünden beri kendisine ihbar yağdığını belirtti. İhbarların "yenidoğan çetesine ilişkin hazırlanan iddianame buz dağının görünen kısmı" olduğunu kaydeden Avşar "Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında özel hastaneler devleti dolandırmak için bebekleri ölüme sürüklüyor" dedi.

Ailelerden gelen mesajlar skandalı bambaşka bir boyuta taşıdı. İşte o ihbarlardan bazıları...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır