Taliban, Afganistan’daki eserleri yerle bir etmişti! Yeniden tehlike çanları çalıyor

Afganistan'da Taliban güçleri, Kabil, Herar ve Kandahar şehirlerini ele geçirdi. Yaşanan bu ani gelişme ülkenin müzeleri ve kültürel dokusu için büyük bir tehlike oluşturmaya başladı. Kabil’deki Arkeoloji Enstitüsü’nü yöneten Noor Agha Noori, “Bunun bu kadar çabuk olmasını beklemiyorduk” dedi. Yetkililer koruma amacıyla Herat ve Kandahar bölgesindeki eserleri taşımayı amaçladı. Ancak Afgan hükümetinin ani çöküşü bu önlemlerin alınmasını engelledi. 80 BİNDEN FAZLA ESER TEHLİKEDE Afganistan Ulusal Müzesi’ndeki 80.000’den fazla eser koleksiyonu savunmasız durumda. Müze müdürü Mohammad Fahim Rahimi, “Personelimizin ve koleksiyonlarımızın güvenliği konusunda büyük endişelerimiz var.” diye konuştu.

DÜNYADA DA BENZER DURUMLAR OLDU

BAMİYAN BUDALARI (AFGANİSTAN) Orta Afganistan'da, Kabil'in 230 km kuzey batısında, Bamyan vadisinde bulunan sarp kayalıklara oyularak yapılmış devasa iki adet heykeldir. Denizden 2.500 metre yüksekte bulunan, Hint-Yunan stilindeki heykellerin inşası 6. yüzyılda tamamlanmıştır. Heykeller Taliban tarafından 2001 yılında dinamitlenerek yok edilmişlerdir. Dünya kültür mirasında önemli bir yere sahip olan heykeller put ilan edilerek yerle bir edilmişti.

ŞEYH MOHAMMED AL-BARBAGHİ CAMİİ (BAHREYN) 2011 yılında Bahreyn’de başlayan ayaklanma sonucunda şii camii ve bazı ufak mescidler yıkıldı. Bu yıkımla birlikte yaklaşık 400 yıllık tarihi olan Şeyh Mohammed al-Barbaghi Camii kullanılamaz hale geldi.

TİBET TAPINAKLARI (ÇİN) 1960 yılında gerçekleşen Çin Devrimi’nin sonrasında toplumun binlerce yıllık kültürel mirası büyük bir yara aldı. 6.000 yıldan fazla tarihi bulunan Tibet Tapınağı içindeki heykeller, el yazmaları ve diğer kültürel ögeler yok edildi.

TIMBUKTU (MALİ) Mali iç şavası Mali’nin önemli kültürel miras öğelerinin birçoğunun bulunduğu Timbuktu şehrine de sıçradı. Şehri ele geçirenler Müslüman türbelerini, bazı ibadethaneleri ve bilim merkezlerini yıktı.