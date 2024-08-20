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  4. Talihsizlik peşini bırakmadı! Çorum'da evi iki kere yandığı için İzmir'e yerleşti, orada da evi yandı: 50 bin lira param gitti

Talihsizlik peşini bırakmadı! Çorum'da evi iki kere yandığı için İzmir'e yerleşti, orada da evi yandı: 50 bin lira param gitti

20.08.2024 18:53
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İzmir'de yerleşim yerlerine sıçrayan yangın birçok ailenin hayalini de küle çevirdi. Çorum'da evinin 1990 ve 1995'te iki kere yandığını belirten Selim Kaya yeni hayat kurmak için geldiği İzmir'de de makus talihinden kaçamadı. Evindeki her şeyi yenilediğini belirten Kaya 50 bin lirasının da yangında kül olduğunu belirtti.

Çorum'da iki kez evi yandığı için memleketini terk eden Selim Kaya'nın İzmir Karşıyaka'daki evi, orman yangınında küle döndü.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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YANGININ ACI FATURASI

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta başlayan ve geniş bir alana yayılarak 18 Ağustos'ta kontrol altına alınabilen yangının ardından, alevlerin zarar verdiği ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Alevlerin yerleşim alanlarına en yoğun hasarı verdiği Bayraklı ilçesi Onur Mahallesi'nde de vatandaşlar, yanan evlerinden kalan eşyaları temizliyor. Bazı vatandaşlar ise kullanılamaz haldeki evlerinin önünde demledikleri çayı içerek acılarını paylaşıyor.

EVİNİ GÖRÜNCE YIKILDI

EVİNİ GÖRÜNCE YIKILDI

Mahallede 20 yıldır oturduğu evi yanan Selim Kaya ile 35 yıllık evi alevlere teslim olan Resul Sirkeci de yıkık duvarların önünde birbirlerine destek olmaya çalışıyor.

41 yaşındaki Selim Kaya, AA muhabirine evde tek başına yaşadığını, inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını, yangın sırasında da işte olduğunu ve evinin halini görünce büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

YANGINDAN KAÇMIŞTI

YANGINDAN KAÇMIŞTI

Yangın felaketiyle üçüncü kez karşılaştığını dile getiren Kaya, memleketi Çorum'da evinin 1990 ve 1995'te iki kez yandığını, kendisine yeni bir hayat kurmak için İzmir'e göç ettiğini anlattı.

Anahtar Kelimeler:
yangın Çorum İzmir
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