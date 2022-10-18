Tam bir çılgınlık: Şekeri, seksi bıraktı! Ünlü isim bir anda çiğ et yemeye başladı

Ünlülerin ellerinden gelenin en iyisini yapmak ve hissetmek için çılgınca şeyler yaptıkları biliniyor ve diyetleri de bir istisna değil. Joe Rogan bir ayını sadece et ve meyve yiyerek geçirdi. Aaron Rogers şeker ve seksten vazgeçti. Kısaca ünlüler en iyi şekilde görünmek için her şeyi yapabilir. Bunu defalarca kez gösterdiler. Garip beslenme stilleri de buna dahil.
GARİP YEME TRENDLERİ UZMANLARI ENDİŞELENDİRİYOR
Bazı ünlüler, sağlıklı kalmanın en iyi yolunun çoğunlukla taze, işlenmemiş gıdalardan oluşan dengeli bir beslenme düzeni olduğu şeklindeki basit ve bilim destekli konsepte inanırken, diğerleri iddialarını destekleyen araştırmaların olmamasına rağmen garip diyet trendleriyle uğraşıyor.
Venus Williams ve Anne Hathaway çiğ vegan beslenmeyi denediler. Tenis yıldızı Venus Williams ve aktris Anne Hathaway dahil olmak üzere birçok ünlü, çiğ vegan bir diyetle yalnızca pişmemiş bitki bazlı yiyeceklerle beslenmeye çalıştı.
Chris Hemsworth ve David Harbour gibi yıldızlar tarafından kullanılan popüler bir ünlü diyeti Aralıklı oruçtur.
GARİP YEME ALIŞKANLIKLARI OLAN ÜNLÜLER
AARON RODGERS
NFL oyun kurucu Aaron Rodgers, 12 günlük yoğun bir temizliğin parçası olarak şeker, seks ve alkolü kestiğini ve ılık tereyağı ve müshil tükettiğini söyledi. Uzmanlara göre, uygulamanın kanıta dayalı sağlık yararları yoktur. Vücudunuz karaciğeriniz ve böbreğiniz aracılığıyla gerekli olan tüm detoksifikasyonu doğal olarak tamamlar ve temizlemeye yardımcı olduğunu iddia eden takviyeler genellikle işe yaramaz veya yarardan çok zarar verir, bu da dehidrasyon veya sindirim sorunlarına yol açar.
HEIDI MONTAG
Seviyeyi bir hayli yukarı çıkaran Heidi Montag, çiğ karaciğer yiyerek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Heidi Montag , antropolojiye ve "insanların yemek yeme şekline" olan ilgisinin bir parçası olarak doğurganlığını artırmak için çiğ et yemeye başladığını söyledi. Los Angeles'ta çiğ etle dolu şeffaf bir plastik torbadan yemek yerken görüntülendi. Organ etlerinin, enerji seviyeleri ve doğurganlık için iyi olabilecek demir, çinko, folat ve B vitaminleri gibi sağlığa faydalı olabilecek bol miktarda vitamin ve mineral içerdiği doğrudur. Ancak çiğ et risklidir, potansiyel olarak insanları ciddi şekilde hasta edebilecek bakteri ve parazitlerle kontaminedir.
KIM KARDASHIAN
Kim Kardashian, Met Gala için 3 haftada 16 kilo vermek için katı bir karbonhidrat kesme diyeti izledi. Kim Kardashian, diyet tartışmalarına yabancı değil, ancak Met Gala için izlediği kilo verme taktiği herkes tarafından aşırı olarak karşılandı. Kardashian’ın sağlıksız diyeti insanları etkileyecek düşüncesiyle uzmanları endişelendirdi. Tepkilerin ardından Kardashian, "sadece en temiz sebzeler ve protein" olan şeker ve karbonhidratı keserek birkaç hafta içinde 16 kilo verdiğini söyledi.
SHAILENE WOODLEY
Aktris Shailene Woodley, sözde detoksifiye edici özellikleri nedeniyle düzenli olarak kil yiyor. Uzmanlar bunun sahte bir tıbbi iddia olduğunu; böbreklerinizin ve karaciğerinizin toksinleri işlemek için yardıma ihtiyacı olmadığını belirtiyor.
VICTORIA BECKHAM
Eski Spice Girl grubunun şarkıcısı, şimdinin tasarımcısı Victoria Beckham, kocasına David Beckham’a göre neredeyse sadece balık ve sebze yiyerek yirmi yıldan fazla bir süredir aynı diyeti sürdürüyor. Daha sonra TikTok'taki olay hakkında şaka yaptı ve diyetinin "disiplinli" olmasına rağmen avokado ve fındık gibi sağlıklı yağ kaynaklarından da keyif aldığını ve düzenli olarak alkol aldığını açıkladı.
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