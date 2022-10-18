Tam bir çılgınlık: Şekeri, seksi bıraktı! Ünlü isim bir anda çiğ et yemeye başladı

Ünlülerin ellerinden gelenin en iyisini yapmak ve hissetmek için çılgınca şeyler yaptıkları biliniyor ve diyetleri de bir istisna değil. Joe Rogan bir ayını sadece et ve meyve yiyerek geçirdi. Aaron Rogers şeker ve seksten vazgeçti. Kısaca ünlüler en iyi şekilde görünmek için her şeyi yapabilir. Bunu defalarca kez gösterdiler. Garip beslenme stilleri de buna dahil.

GARİP YEME TRENDLERİ UZMANLARI ENDİŞELENDİRİYOR

Bazı ünlüler, sağlıklı kalmanın en iyi yolunun çoğunlukla taze, işlenmemiş gıdalardan oluşan dengeli bir beslenme düzeni olduğu şeklindeki basit ve bilim destekli konsepte inanırken, diğerleri iddialarını destekleyen araştırmaların olmamasına rağmen garip diyet trendleriyle uğraşıyor.

Venus Williams ve Anne Hathaway çiğ vegan beslenmeyi denediler. Tenis yıldızı Venus Williams ve aktris Anne Hathaway dahil olmak üzere birçok ünlü, çiğ vegan bir diyetle yalnızca pişmemiş bitki bazlı yiyeceklerle beslenmeye çalıştı.

Chris Hemsworth ve David Harbour gibi yıldızlar tarafından kullanılan popüler bir ünlü diyeti Aralıklı oruçtur.