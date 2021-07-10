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  4. Tanesi 5 bin lira! Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Tanesi 5 bin lira! Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

10.07.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 18 aylık Aksaray malaklısı cinsi köpek, tanesi 5 bin lira olan 15 yavruyu tek batında dünyaya getirdi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. 18 aylık Aksaray malaklısı cinsi köpek, tek seferde 15 yavru doğurdu. Köpeklerin sahibi ise ilk kez böyle bir şey yaşadığını söyledi.

KÖPEĞİ TEK SEFERDE 'SERVET' DOĞURDU

Kestel ilçesinde ikamet eden Emir Demircan, 18 ay önce Aksaray malaklısı köpeği yavruyken 3 bin lira vererek sahiplendi.
Aldığı köpeği yine aynı cins başka bir köpekle çiftleştirdi. Köpeği 18 aylıkken ilk doğumunu yaptı. Köpeğin sahibi en fazla 5 tane yavrulamasını beklediği köpeğinin tek batında 15 tane yavru yaptığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Çocukluğundan itibaren köpek besleyen genç adam, bir köpeğin bu zamana kadar 15 tane yavruladığına ilk kez şahit oldu. Bir köpeğin 15 yavru doğurduğunu gören komşular da büyük şaşkınlık yaşadı. Aksaray malaklısı cinsi köpeklerin yavruları 3 ila 5 bin liraya satılıyor.
Köpeğinin 15 tane yavru yaptığını görünce büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Emir Demircan şunları söyledi:
Aksaray malaklısı cinsi safkan köpeği 18 ay önce yavruyken 3 bin liraya aldım. Köpek 18 aydır benim yanımda. İlk defa yavrulattık. Yine safkan aynı cins köpekle çiftleştirdik. Biz 4-5 tane yavru yapar diye beklerken, 15 tane yavruladı.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
İslam dinine göre Köpek alıp satmak o parayı yemek HARAMDİR
PİYANGO SANA İSABET ETMİŞ.
hani satmak yasaktı, bu ne şimdi

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