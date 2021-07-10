Tanesi 5 bin lira! Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Bursa'nın Kestel ilçesinde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. 18 aylık Aksaray malaklısı cinsi köpek, tek seferde 15 yavru doğurdu. Köpeklerin sahibi ise ilk kez böyle bir şey yaşadığını söyledi.

KÖPEĞİ TEK SEFERDE 'SERVET' DOĞURDU

Kestel ilçesinde ikamet eden Emir Demircan, 18 ay önce Aksaray malaklısı köpeği yavruyken 3 bin lira vererek sahiplendi.

Aldığı köpeği yine aynı cins başka bir köpekle çiftleştirdi. Köpeği 18 aylıkken ilk doğumunu yaptı. Köpeğin sahibi en fazla 5 tane yavrulamasını beklediği köpeğinin tek batında 15 tane yavru yaptığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Çocukluğundan itibaren köpek besleyen genç adam, bir köpeğin bu zamana kadar 15 tane yavruladığına ilk kez şahit oldu. Bir köpeğin 15 yavru doğurduğunu gören komşular da büyük şaşkınlık yaşadı. Aksaray malaklısı cinsi köpeklerin yavruları 3 ila 5 bin liraya satılıyor.

Köpeğinin 15 tane yavru yaptığını görünce büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Emir Demircan şunları söyledi: